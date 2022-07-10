BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Adana Demirspor'da Henry Onyekuru sesleri... Transfer görüşmesi için İstanbul'da!

Adana Demirspor'da Henry Onyekuru sesleri... Transfer görüşmesi için İstanbul'da!

Galatasaray'da 3 dönem forma giyen ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru, Süper Lig'e geri dönüyor. Geçen yaz 4.5 milyon euro bonservisle AS Monaco'dan Olympiacos'a transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, Yunan kulübünden ayrılıyor. Onyekuru, Adana Demirspor ile transfer görüşmelerinde bulunmak için dün akşam İstanbul'a geldi. İstanbul'da bir otelde gerçekleşen görüşmenin ardından Süper Lig'den 3 kulüp daha Onyekuru içni teklifini iletecek. Olympiacos'la 3 sezon daha sözleşmesi bulunan Onyekuru'nun satın alma opsiyonuyla kiralanması bekleniyor.

Türkiye'de Bugün
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık
Türkiye'de Bugün
Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
Kurumsal
İhlas Gazetecilik Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Kişisel Verilerin Korunması
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Linkedin
Google Plus
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye Internet Tv
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL COPYRIGHT ©İHLAS GAZETECİLİK Danışma Hattı : 444 0 144