Adana Demirspor'da Henry Onyekuru sesleri... Transfer görüşmesi için İstanbul'da!

Galatasaray'da 3 dönem forma giyen ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru, Süper Lig'e geri dönüyor. Geçen yaz 4.5 milyon euro bonservisle AS Monaco'dan Olympiacos'a transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, Yunan kulübünden ayrılıyor. Onyekuru, Adana Demirspor ile transfer görüşmelerinde bulunmak için dün akşam İstanbul'a geldi. İstanbul'da bir otelde gerçekleşen görüşmenin ardından Süper Lig'den 3 kulüp daha Onyekuru içni teklifini iletecek. Olympiacos'la 3 sezon daha sözleşmesi bulunan Onyekuru'nun satın alma opsiyonuyla kiralanması bekleniyor.