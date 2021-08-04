Adana Demirspor'dan 2 yeni bomba daha!

Siyah-Beyazl\u0131lar\u2019da teknik ekibin beklentilerini kar\u015f\u0131layamayan iki utbolcu Adem Ljajic ve O\u011fuzhan \u00d6zyakup'a Adana ekibi talip oldu.\r\n\r\n,Orta sahada 8 ve 10 numara b\u00f6lgesinde oynayabilecek isim say\u0131s\u0131n\u0131n Alex Teixeira ile sekize y\u00fckselece\u011fi Be\u015fikta\u015f, bu isimlerle yollar\u0131n\u0131 ay\u0131rabilir.\r\nToplam maliyeti 6 milyon Euro\u2019yu a\u015fan oyuncular\u0131 g\u00f6ndermeye hemen ye\u015fil \u0131\u015f\u0131k yakan y\u00f6netim, Demir\u2019e oyuncularla g\u00f6r\u00fc\u015fme izni verdi.\r\n\r\n,Ligin ba\u015flamas\u0131na k\u0131sa s\u00fcre kala bu transferlerle ilgili birka\u00e7 g\u00fcn i\u00e7erisinde olumlu ya da olumsuz sonuca var\u0131lmas\u0131 bekleniyor. (FANAT\u0130K),Adana Demirspor, S\u00fcper Lig'e y\u00fckselmesinin ard\u0131ndan olay transferleriyle spor g\u00fcndemine bomba gibi d\u00fc\u015ft\u00fc., Fasl\u0131 futbolcu Younes Belhanda ile 3 y\u0131ll\u0131k s\u00f6zle\u015fme imzalayan Demirspor, Ard\u0131ndan gelen Balotelli transferiyle g\u00fcndemi sarst\u0131.,Balotelli transferinden sonra da Stambouli ile anla\u015fan Adana tak\u0131m\u0131, yeni sezona iddias\u0131n\u0131 en ba\u015ftan koydu.