Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: "Altının gramı 430 lirayı bulabilir"

T\u00fcm d\u00fcnyay\u0131 tehdit eden yeni tip korona vir\u00fcs ekonomiyi de olumsuz etkiledi. Dolar ve alt\u0131nda bu s\u00fcre\u00e7 i\u00e7inde art\u0131\u015flar meydana geldi.,T\u00fcrkiye'de ilk vakan\u0131n g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc 11 Mart 2020 tarihinde alt\u0131n\u0131n gram\u0131 328 lira, 1 ABD dolar\u0131 ise 6 lira 13 kuru\u015ftu. Ancak gelinen noktada alt\u0131n\u0131n gram\u0131 396 liraya kadar, 1 ABD Dolar\u0131 ise 7 lira 28 kuru\u015fa kadar \u00e7\u0131kt\u0131. Bug\u00fcn itibar\u0131yla ise alt\u0131n\u0131n gram\u0131 380 lira olurken 1 ABD Dolar\u0131 ise 6 lira 78 kuru\u015ftan i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor.,Adana Kuyumcular Odas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 O\u011fuz Ba\u015fman, alt\u0131n\u0131n bu d\u00f6nemde direkt olarak dolar\u0131n d\u00fc\u015f\u00fcp y\u00fckselmesiyle ili\u015fkili oldu\u011funu belirterek, dolar d\u00fc\u015fse de alt\u0131n\u0131n vir\u00fcs\u00fcn ilk g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc rakamlara geri d\u00f6nmeyece\u011fini en fazla gram\u0131n\u0131n 350 liraya kadar d\u00fc\u015fece\u011fini s\u00f6yledi,Ba\u015fman, dolar\u0131n y\u00fckselmesi durumda ise alt\u0131n\u0131n gram\u0131n\u0131n 430 liraya kadar y\u00fckselece\u011fini tahmin etti\u011fini belirterek, "E\u011fer i\u00e7 piyasada d\u00f6vizin y\u00fckseli\u015fi gerilerse alt\u0131n\u0131n gram\u0131 da d\u00fc\u015fer. ,Ancak bu d\u00fc\u015f\u00fc\u015f en fazla 360, ya da 350 'ye kadar d\u00fc\u015fer. Bu d\u00fc\u015fme vir\u00fcs \u00f6ncesi rakamlara gelmez. \u0130\u00e7 piyasa da d\u00f6viz artarsa alt\u0131n\u0131n gram\u0131 420 ya da 430 liraya kadar y\u00fckselmesini bekliyoruz" dedi.,.