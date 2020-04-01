Adanalılara havadan, karadan ve sudan 'Evde kal' uyarısı!

Adana Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc yeni tip koronavir\u00fcs nedeniyle vatanda\u015flar\u0131n evden \u00e7\u0131kmamas\u0131 i\u00e7in helikopter, bot ve motosikletten megafonla "kendi ve halk sa\u011fl\u0131n\u0131z i\u00e7in evde kal\u0131n emniyette kal\u0131n" diye anons yaparak uyar\u0131da bulundu.,Adana Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc vatanda\u015flar\u0131n vir\u00fcsten etkilenmemesi i\u00e7in gece-g\u00fcnd\u00fcz \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. Polis vatanda\u015flar\u0131n soka\u011fa \u00e7\u0131karak vir\u00fcsten etkilenmemesi i\u00e7in onlar\u0131 havadan, karadan ve Seyhan Baraj G\u00f6l\u00fcnden uyard\u0131.,Vatanda\u015flar\u0131n ikazlara uyarak evlerine gittikleri g\u00f6zlendi. (\u0130HA), Helikopter ile Adana'n\u0131n genelini havadan tarayan polis vatanda\u015flar\u0131 megafonla "Kendi ve halk\u0131n sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in evde kal\u0131n emniyette kal\u0131n" diyerek uyard\u0131.,Seyhan Baraj G\u00f6l\u00fcnde de su alt\u0131 amirli\u011fi ekipleri botla gezerek megafonla g\u00f6l kenar\u0131nda oturan ve sosyal mesafeyi korumayan vatanda\u015flar\u0131 evlerine gitmeleri konusunda uyard\u0131.,Karadan ise motosikletli yunus ekipleri yine megafonla vatanda\u015flar\u0131 uyard\u0131. ,Adanal\u0131lara havadan, karadan ve sudan 'Evde kal' uyar\u0131s\u0131!