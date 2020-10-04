Adeta bir film setini andırıyor! 'Riva Eşek Adası' görenleri hayran bırakıyor

\u0130stanbul Elmasburnu a\u00e7\u0131klar\u0131nda yer alan ada, g\u00f6r\u00fcn\u00fc\u015f\u00fc ile adeta film setini and\u0131r\u0131yor. Adan\u0131n havadan \u00e7ekilen g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc kendine hayran b\u0131rakt\u0131.,Karadeniz k\u0131y\u0131lar\u0131, Elmasburnu a\u00e7\u0131klar\u0131nda yer alan ada, adeta bir film setini and\u0131r\u0131yor. ,G\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fc ile kendine hayran b\u0131rakan, Riva E\u015fek Adas\u0131 olarak an\u0131lan ada, pek \u00e7ok ki\u015fi taraf\u0131ndan hala bilinmiyor. ,Iss\u0131z bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fc olan adada \u015fu an i\u00e7in mart\u0131lar ve karabataklar bulunuyor. ,Ada ise drone ile havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. G\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde etraf\u0131 kayal\u0131klarla \u00e7evrili olan adan\u0131n zemin k\u0131sm\u0131n\u0131n olduk\u00e7a bozuk oldu\u011fu g\u00f6r\u00fcld\u00fc.,KAYNAK: \u0130HA