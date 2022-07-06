DEHŞET VEREN GÖRÜNTÜLER

G\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde, yol \u00fczerinde uyuyan kaplan\u0131n yan\u0131na bir k\u00f6pe\u011fin yakla\u015ft\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc.,\u0130lk ba\u015flarda ata\u011fa ge\u00e7meyen kaplan k\u00f6pe\u011fin \u00fcst\u00fcne do\u011fru gelmesiyle 10 cm boyutundaki di\u015fleri k\u00f6pe\u011fin bo\u011faz\u0131na ge\u00e7irdi.,\u0130zleyenleri deh\u015fet i\u00e7inde izledi\u011fi g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler, Hindistan\u2019\u0131n Racastan eyaletinde bir hayvanat bah\u00e7esinde kaydedildi\u011fi iddia edildi.,Kaplan daha sonra di\u015flerinin aras\u0131na ald\u0131\u011f\u0131 k\u00f6pekle birlikte kay\u0131plara kar\u0131\u015ft\u0131.,K\u00f6pe\u011fin yan\u0131ndan ge\u00e7ti\u011fini hisseden kaplan bir anda uyanarak k\u00f6pe\u011fe y\u00f6neldi.,Sosyal medya kullan\u0131c\u0131lar\u0131, videonun devam\u0131nda kaplan\u0131n k\u00f6pe\u011fi yedi\u011fini iddia etti.,Sosyal medyada payla\u015f\u0131lan g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler k\u0131sa s\u00fcrede hem d\u00fcnyada hem de \u00fclkemizde binlerce yorum ve milyonlarca izlenme ald\u0131.