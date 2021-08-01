Adrenalin tutkunu kedi! Sahibiyle birlikte maceradan maceraya koşuyor

Bir bar\u0131naktan ald\u0131\u011f\u0131 Cathode\u2019dan bir daha ayr\u0131lmayan macera sporlar\u0131 merakl\u0131s\u0131 Vicarini, \u201cAld\u0131\u011f\u0131mdan beri onunla birlikte spor yap\u0131yorum. Tehlikeyi seviyor. Ne kadar tehlikeli spor yapsam o kadar mutlu oluyor\u201d dedi.,.,Cathode i\u00e7in en m\u00fckemmel g\u00fcn, 3.000 metre y\u00fcksekten atlad\u0131\u011f\u0131 ya da sahibinin s\u0131rt\u0131nda da\u011flardan kayakla a\u015fa\u011f\u0131ya kayd\u0131\u011f\u0131 zaman.,Fransa\u2019da Avrupa K\u0131sa T\u00fcyl\u00fc Kedi cinsi Cathode, sahibi R\u00e9my Vicarini (31) gibi adrenalin tutkunu. \u0130kisi, birlikte maceradan maceraya ko\u015fuyor. ,Sahibi ile birlikte maceradan maceraya ko\u015fan kedinin foto\u011fraflar\u0131 ilgi \u00e7ekiyor.