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Türkiye Gazetesi

Aedes sivrisineği paniği! Isırdığı yerde büyük yaralar oluşuyor… Uzmanı tek tek sıraladı: Korunmak için dikkat

Aedes sivrisineği paniği! Isırdığı yerde büyük yaralar oluşuyor… Uzmanı tek tek sıraladı: Korunmak için dikkat

Türkiye'de özellikle İstanbul çevresinde görülmeye başlayan aedes türü sivrisinekler ile ilgili uzmanlardan korkutan uyarılar peş peşe gelmeye devam ediyor. Zika virüsünün bulaşmasına neden olan aedes sivrisinekleri hamileler başta olmak üzere pek çok kişiyi etkiliyor. Peki, aedes sivrisineği nedir, zika virüsü ve aedes sivrisinekleriyle nasıl başa çıkılır? Aedes sivrisineği ısırığına karşı nasıl önlem almak gerekir? Aedes sivrisineği ile mücadelede hangi yöntemler izlenir? Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Alerji ve Astım Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akçay konuyla ilgili bilinmesi gerekenleri tek tek anlattı.

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