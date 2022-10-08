AFAD’tan ‘nükleer saldırı’ tatbikatı!

, Peki n\u00fckleer sald\u0131r\u0131da ne yapmal\u0131, nas\u0131l davran\u0131lmal\u0131? Bu sorular i\u00e7in AFAD bir tatbikat d\u00fczenledi. \u0130\u015fte ayr\u0131nt\u0131lar\u0131.., Sedye ile \u00e7\u0131kar\u0131lan yaral\u0131lar, daha sonra UMKE ekipleri taraf\u0131ndan al\u0131narak ambulansa ta\u015f\u0131nd\u0131.,Ayr\u0131ca \u00e7evrede bulunabilecek maddelerin (\u00e7elik, kaya, tahta gibi) radyasyon z\u0131rh\u0131 olarak kullan\u0131labilme \u00f6zelliklerinin de bilinmesi yararl\u0131 olacakt\u0131r.,Bilin\u00e7li bir s\u0131\u011f\u0131nma i\u015fleminin yap\u0131lmas\u0131 i\u00e7in radyasyon tiplerinin (alfa, beta, gama ve n\u00f6tron radyasyonlar\u0131) ve \u00f6zelliklerinin bilinmesi gereklidir. ,Bu iddian\u0131n ard\u0131ndan n\u00fckleer silah konusu g\u00fcndeme oturmu\u015f ve hala konu\u015fulmaya devam ediyor.,Ger\u00e7e\u011fini aratmayan tatbikat, \u00e7\u0131kar\u0131lan yaral\u0131lar\u0131n koruyucu k\u0131yafet giyen sa\u011fl\u0131k ekipleri taraf\u0131ndan tedavi g\u00f6rece\u011fi hastaneye g\u00f6t\u00fcr\u00fclmesiyle ba\u015far\u0131yla tamamland\u0131.,Kap\u0131da koruyucu k\u0131yafetlerle bekleyen AFAD ekipleri d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kan ekipleri ve kimyasaldan etkilenen yaral\u0131lar\u0131 dezenfekte ederek, radyasyon \u00f6l\u00e7\u00fcm\u00fc yapt\u0131.,Konuya ili\u015fkin Kayseri E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi Mehmet ve \u015e\u00fckran Akk\u00f6se Radyoloji ve Patoloji B\u00f6l\u00fcm\u00fc\u2019nde ger\u00e7ekle\u015ftirilen tatbikata Afet ve Acil Durum (AFAD) M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Kayseri B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi \u0130tfaiye Daire Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 ekipleri, sa\u011fl\u0131k ve polis ekipleri kat\u0131ld\u0131. ,N\u00fckleer bir sald\u0131r\u0131 olma ihtimali y\u00fcksek ise mevcut durum dikkatli de\u011ferlendirilmeli ve tahliye se\u00e7ene\u011fi g\u00f6zden ge\u00e7irilmelidir. ,N\u00fckleer bir sald\u0131r\u0131n\u0131n bir anda olma ihtimali \u00e7ok d\u00fc\u015f\u00fckt\u00fcr ve mevcut politik durumun \u00f6\u011frenilmesi ve gelebilecek n\u00fckleer bir sald\u0131r\u0131n\u0131n \u00f6\u011frenilebilmesi i\u00e7in s\u00fcrekli haberler takip edilmelidir. ,N\u00fckleer bir sald\u0131r\u0131n\u0131n jeopolitik i\u015faretleri d\u0131\u015f\u0131nda, ilk uyar\u0131 i\u015faretleri alarm ya da uyar\u0131 sinyalleri olacakt\u0131r. Bu sinyaller al\u0131nmad\u0131\u011f\u0131nda bile merkez \u00fcss\u00fcne uzak bir noktada, n\u00fckleer patlaman\u0131n \u0131\u015f\u0131k etkisi uyar\u0131 sinyali olacakt\u0131r. Patlama sonucu olu\u015fan parlak \u0131\u015f\u0131k, onlarca kilometre uzaktan bile g\u00f6r\u00fclebilmektedir.,N\u00fckleer patlama sonras\u0131 atmosfere sa\u00e7\u0131lan toz ve enkaz par\u00e7alar\u0131, ya\u011fmur \u015feklinde ya\u011fmaya ba\u015flayacakt\u0131r. Bu ya\u011fmur, b\u00fcy\u00fck miktarda radyasyonu yery\u00fcz\u00fcne indirecektir. Siyah ya\u011fmur olarak da bilinen bu siyah kurum, y\u00fcksek miktarda radyasyon i\u00e7erir ve \u00f6l\u00fcmc\u00fcld\u00fcr,Patlaman\u0131n merkez \u00fcss\u00fcnde, \u00e7ok \u00e7ok iyi bir s\u0131\u011f\u0131nak yok ise hayatta kalma ihtimali \u00e7ok d\u00fc\u015f\u00fckt\u00fcr. Hi\u00e7bir \u015fart alt\u0131nda olu\u015fan ate\u015f topuna bak\u0131lmamal\u0131d\u0131r.,Polis ekipleri \u00e7evrede g\u00fcvenlik \u00f6nlemleri al\u0131rken, \u0130tfaiye Daire Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131\u2019na ba\u011fl\u0131 personeller A d\u00fczeyi koruyucu elbiseler ku\u015fanarak tehlikeli maddeye maruz kalan vatanda\u015flar\u0131 dikkatlice d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kard\u0131.,Rusya ve Ukrayna aras\u0131nda ya\u015fanan sava\u015f devam ederken Rusya'n\u0131n sava\u015fta 'N\u00fckleer' sald\u0131r\u0131 yapaca\u011f\u0131 iddia edilmi\u015fti. ,Rusya'n\u0131n olas\u0131 bir N\u00fckleer sald\u0131r\u0131s\u0131nda T\u00fcrkiye'de konum olarak ba\u015fta etkilenecek \u00fclkeler aras\u0131nda. ,Serpinti, dokundu\u011fu her \u015feyi kirletmektedir. N\u00fckleer sald\u0131r\u0131n\u0131n ilk etkilerinden kurtulundu\u011fu takdirde, siyah ya\u011fmurdan korunmak i\u00e7in bir s\u0131\u011f\u0131nak bulunmal\u0131d\u0131r. ,Tatbikat senaryosuna g\u00f6re, hastane i\u00e7erisinde meydana gelen kimyasal zehirlenme ihbar\u0131n\u0131 de\u011ferlendiren ekipler, olay yerine intikal etti.