Afrika’nın Venedik’i! Su üstünde kurulan bu ilginç köy turist akınına uğruyor

"Afrika'n\u0131n Venedik'i" ad\u0131yla \u00fcnlenen k\u00f6yde halk, ge\u00e7iminin \u00f6nemli k\u0131sm\u0131n\u0131 bal\u0131k\u00e7\u0131l\u0131kla sa\u011fl\u0131yor.,Bat\u0131 Afrika \u00fclkesi Benin'in en b\u00fcy\u00fck \u015fehri Kotonu'dan yakla\u015f\u0131k yar\u0131m saat s\u00fcren sandal yolculu\u011fuyla ula\u015f\u0131labilen k\u00f6y, "Afrika'n\u0131n Venedik'i" olarak biliniyor.,G\u00f6l \u00fczerinde baz\u0131 alanlarda kara par\u00e7alar\u0131 bulunurken, g\u00fcnlerinin b\u00fcy\u00fck k\u0131sm\u0131n\u0131 kay\u0131klar \u00fczerinde ge\u00e7iren yerel halk "su adamlar\u0131" olarak an\u0131l\u0131yor.,K\u00f6yde ya\u015fayanlardan Edmon Adissa, AA muhabirine, uzun s\u00fcredir k\u00f6yde ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, "Bal\u0131k\u00e7\u0131l\u0131kla ge\u00e7iniyoruz. Biz k\u00f6lelikten ka\u00e7mak i\u00e7in buraya yerle\u015ftik. Turistler de geliyor" dedi.,Okul, cami ve kilise gibi yap\u0131lar\u0131n bulundu\u011fu k\u00f6yde vatanda\u015flar hayatlar\u0131n\u0131 as\u0131rlard\u0131r su \u00fczerinde s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor.,Yakla\u015f\u0131k 30 bin ki\u015finin ya\u015fad\u0131\u011f\u0131, Nokoue G\u00f6l\u00fc \u00fczerindeki k\u00f6ye \u00fclkenin en b\u00fcy\u00fck \u015fehri Kotonu'dan yakla\u015f\u0131k yar\u0131m saat s\u00fcren sandal yolculu\u011fuyla ula\u015f\u0131labiliyor.,Yerel kaynaklara g\u00f6re, Avrupal\u0131 t\u00fcccarlara k\u00f6le olarak sat\u0131lmamak i\u00e7in 17'inci y\u00fczy\u0131lda Fon ve Dahomey krall\u0131klar\u0131n\u0131n askerlerinden ka\u00e7an Tofinu adl\u0131 bir kabile, g\u00f6l\u00fcn kutsal say\u0131lmas\u0131 ve askerlerin dini nedenlerle suya girmemesi nedeniyle Nokoue G\u00f6l\u00fc'nde uzun tahta ayaklar \u00fczerine evler in\u015fa etti.,Zamanla b\u00fcy\u00fcyen k\u00f6y, bug\u00fcn \u00fclkenin turistler taraf\u0131ndan en \u00e7ok ziyaret edilen yerlerinin ba\u015f\u0131nda gelmesinin yan\u0131 s\u0131ra hikayesi ile k\u00f6leli\u011fin karanl\u0131k tarihini de yans\u0131t\u0131yor.