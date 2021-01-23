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Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar’da üretilen uçak parçaları dünya ülkelerine ihraç edilecek

Afyonkarahisar’da üretilen uçak parçaları dünya ülkelerine ihraç edilecek

Afyonkarahisar’da eğitimci bir işadamı 4 yıldır sürdürdüğü Ar-Ge çalışmalarını tamamlayarak eklemeli imalat yöntemi ile titanyumdan uçak parçaları üretmeyi başardı. Hem hafif, hem de sağlamlığı ile birçok uçak firmasının tercih etti uçak motoru parçalarını yurtdışı pazarına sunmaya hazırlanan girişimci Önder Artuk’un kurduğu fabrikada şuan iç pazara medikal parçalar üretiliyor. Önümüzdeki günlerde uluslararası havacılık firmalarına uçak motoru ve uçak iniş takımlarının parçaları pazarlanmaya başlanacak ve fabrikada işlenen ürünler bire 60 oranında katma değer sağlayacak.

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