Ağabeyine bakın ne yaptı! Korkunç intikam

D\u00f6rtyol il\u00e7esinde 16 Kas\u0131m Cuma g\u00fcn\u00fc kaybolan 5 ya\u015f\u0131ndaki Asl\u0131 Di\u015f\u00e7i'nin Adana'da oldu\u011fu ve halas\u0131 Asiye Di\u015f\u00e7i (20) taraf\u0131ndan ka\u00e7\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ihbar\u0131 \u00fczerine Adana polisi harekete ge\u00e7ti.\r\n\r\n,Yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fma sonucunda k\u0131z \u00e7ocu\u011funun halas\u0131 ve yan\u0131ndaki arkada\u015f\u0131 Levent Can (21) isimli \u015fah\u0131s taraf\u0131ndan Y\u00fcre\u011fir Otogar\u0131na g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc buradan da Ceyhan il\u00e7esine gidecekleri bilgisine ula\u015f\u0131ld\u0131., Bu bilgi \u00fczerine otogara gelen polis, Ceyhan'a gidecek b\u00fct\u00fcn otob\u00fcsleri tek tek arad\u0131. \r\n\r\n,Polis otob\u00fcslerin birinde k\u0131z \u00e7ocu\u011fu, halas\u0131 ve Levent Can'\u0131 buldu. ,Ak\u0131nc\u0131lar Polis Merkezine g\u00f6t\u00fcr\u00fclen hala a\u011fabeyi ile tart\u0131\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 bu nedenle ye\u011feni ile gezmeye \u00e7\u0131kt\u0131klar\u0131n\u0131 onu ka\u00e7\u0131rmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ileri s\u00fcrd\u00fc. \r\n,Levent Can'\u0131n ise ka\u00e7\u0131rma olay\u0131yla alakas\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 hi\u00e7 bir \u015feyden haberi olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n,\u00c7ocuk \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekiplerine verilen Asl\u0131 Di\u015f\u00e7i, ailesine teslim edilecek.\r\n\r\n, Hala ile yan\u0131ndaki arkada\u015f\u0131 da adli t\u0131p biriminde sa\u011fl\u0131k kontrol\u00fcnden ge\u00e7irildikten sonra Hatay'\u0131n D\u00f6rtyol il\u00e7esine g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n,.,Polis \u00e7ocu\u011fu al\u0131rken, halas\u0131 ve yan\u0131ndaki \u015fahs\u0131 da g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131.