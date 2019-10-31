Ağabeyine kızıp 5 katlı apartmanı yaktı

Bursa'n\u0131n Osmangazi il\u00e7esinde bir ki\u015finin a\u011fabeyiyle tart\u0131\u015ft\u0131ktan sonra bulundu\u011fu daireyi ate\u015fe vermesi sonucu \u00e7\u0131kan yang\u0131nda 5 katl\u0131 apartmanda b\u00fcy\u00fck hasar olu\u015ftu.\r\n,\u0130ddiaya g\u00f6re, Ovaak\u00e7a Mahallesi'nde 5 katl\u0131 bir apartman\u0131n en \u00fcst kat\u0131nda oturan Hasan A, ayn\u0131 apartmanda oturan a\u011fabeyi Suat A. ile tart\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Evindeki e\u015fyalar\u0131 soka\u011fa f\u0131rlatan Hasan A, daha sonra oturdu\u011fu apartman dairesini ate\u015fe verdi. \r\n\r\n,K\u0131sa s\u00fcrede alevlerin t\u00fcm binay\u0131 sarmas\u0131 \u00fczerine olay yerine \u00e7ok say\u0131da itfaiye ekibi sevk edildi.\r\n\r\n,Apartman kullan\u0131lamaz hale geldi: Ekiplerin m\u00fcdahalesiyle kontrol alt\u0131na al\u0131nan yang\u0131nda 5 katl\u0131 apartman kullan\u0131lamaz hale geldi.\r\n\r\n,Mahalle sakini fenala\u015ft\u0131: Bu s\u0131rada apartman\u0131n alevlere teslim olu\u015fundan etkilenerek fenala\u015fan bir mahalle sakinine sa\u011fl\u0131k ekipleri m\u00fcdahale etti.\r\n\r\n,Polis ekipleri, olay yerinden ka\u00e7an Hasan A'y\u0131 yakalamak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131.\r\n\r\n,