Ağaç domatesi 'Tamarillo' Rize’yi sevdi

"Bunu deneme amac\u0131yla yurt d\u0131\u015f\u0131ndan getirdim. Tuttu burada. A\u015fa\u011f\u0131 yukar\u0131 12 senedir bah\u00e7emde var. Fidan yeti\u015ftirip sat\u0131yorum.",Erdal Saydi, a\u011fa\u00e7 domatesinin Rize\u2019nin havas\u0131 ve topra\u011f\u0131n\u0131 \u00e7ok sevdi\u011fini ifade ederek \u201cFidan\u0131 diktikten bir y\u0131l sonra meyve vermeye ba\u015fl\u0131yor.","Yurt d\u0131\u015f\u0131nda bir arkada\u015f\u0131m\u0131n d\u00fckk\u00e2n\u0131nda saks\u0131n\u0131n i\u00e7inde g\u00f6rd\u00fcm bunu. Oradan fidan ald\u0131m, getirdim buraya. Burada denedim. Rize\u2019nin topra\u011f\u0131n\u0131 da \u00e7ok sevdi.",Pazar \u0130l\u00e7esi Dereba\u015f\u0131 k\u00f6y\u00fcndeki bah\u00e7esinde 12 y\u0131l \u00f6nce getirdi\u011fi fidanlar\u0131 \u00e7o\u011falt\u0131p \u00fcretime ge\u00e7en Saydi, k\u0131sa s\u00fcrede devasa bir domates a\u011fac\u0131 alan\u0131 olu\u015fturdu.,"G\u00f6z kapaklar\u0131n\u0131n alt\u0131ndaki k\u0131r\u0131\u015f\u0131kl\u0131klar\u0131 \u00f6nl\u00fcyor. \u00d6zellikle bayanlardan b\u00fcy\u00fck talep var. Ben re\u00e7elini de yap\u0131yor. M\u00fcthi\u015f bir re\u00e7el oluyor bundan. Benim bah\u00e7emde 9-10 a\u011fac\u0131m var \u015fimdi ve yakla\u015f\u0131k 300 kilo toplayaca\u011f\u0131m. Sipari\u015fle g\u00f6nderiyorum meyveleri. Bu mahs\u00fcl; \u0130zmir, Adana ve Rusya\u2019ya gidecek. M\u00fc\u015fterileri haz\u0131r. Herkes kolayca yeti\u015ftirebilir. \u0130steyenlere de fidan verebilirim\u201d dedi.,"M\u00fcthi\u015f bir \u015fekilde yeti\u015fti burada. Yo\u011fun bir pazar\u0131 var bu meyvenin. Almanya\u2019da tanesini 3 Euro verip al\u0131yorduk. Antioksidan \u00f6zelli\u011fi ve bir\u00e7ok vitamin de\u011ferinin yan\u0131nda g\u00f6zlere \u00e7ok faydas\u0131 var."