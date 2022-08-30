AĞAÇ KOVUKLARINDAN ÇIKARIYOR

Ak\u015fam yatmadan \u00f6nce t\u00fcketilen bir ka\u015f\u0131k a\u011fa\u00e7 bal\u0131, v\u00fccudu din\u00e7 tutarak ba\u011f\u0131rsaklardaki gastriti giderdi\u011fini biliyoruz. Bu bal\u0131 genellikle hastalara sat\u0131yoruz. Bir kilo gram\u0131n\u0131 bin ile bin 500 lira aras\u0131nda sat\u0131\u015fa sunuyoruz\u201d dedi. ,Ar\u0131c\u0131 Cuma Bar\u0131n, 5 y\u0131l boyunca a\u011fa\u00e7 kovu\u011funda ya\u015fayan ar\u0131lar\u0131n, do\u011fal ya\u015famda \u00fcrettikleri \u015fifal\u0131 bal\u0131n bir\u00e7ok hastal\u0131\u011fa iyi geldi\u011fini s\u00f6yledi,Bar\u0131n, \u201cBu bal a\u011fa\u00e7 bal\u0131d\u0131r. Bu bal her yerde bulunmaz. Bizim k\u00f6y\u00fcm\u00fcz tamam\u0131yla bir orman k\u00f6y\u00fcd\u00fcr. ,Bu bala insan eli de\u011fmiyor. Bir\u00e7ok hastal\u0131\u011fa iyi geldi\u011fini bildi\u011fimiz bu a\u011fa\u00e7 bal\u0131n\u0131n ba\u015fta mide ve ba\u011f\u0131rsak rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131na iyi geldi\u011fini biliyoruz. ,Eskiden k\u00f6yde vatanda\u015flar hayvanc\u0131l\u0131k yapt\u0131klar\u0131 i\u00e7in ormandan yolu ge\u00e7er ve a\u011fa\u00e7 kovu\u011funda bulunan ar\u0131lar\u0131 bulup tahrip ederlerdi. \u015eimdi k\u00f6yde hi\u00e7 kimse ya\u015fam\u0131yor. ,Sadece bizler yaz aylar\u0131nda k\u00f6ye giderek ar\u0131 besicili\u011fi yap\u0131yoruz. Ar\u0131lar\u0131m\u0131zdan \u00e7\u0131kan o\u011ful, ormandaki me\u015fe a\u011fa\u00e7lar\u0131na konarak orada y\u0131llarca kalarak bal\u0131n\u0131 kovuklarda yap\u0131yor. ,Sason il\u00e7esinde ya\u015fayan Cuma Bar\u0131n, \u00e7evresi ormanlarla kapl\u0131 olan k\u00f6yde a\u011fa\u00e7 kovuklar\u0131nda toplad\u0131\u011f\u0131 ballarla ar\u0131c\u0131l\u0131k yap\u0131yor.