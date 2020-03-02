Ağırlığı tam 1 ton! Özel yapım tespihi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek istiyor

A\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131 tam 1 ton, yap\u0131m\u0131 ise 2 y\u0131l s\u00fcrd\u00fc! \u00d6zel yap\u0131m tespihi Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'a hediye etmek istiyor,Kentte 17 y\u0131ld\u0131r tespih\u00e7ilik yapan Nas\u0131r Fidan, Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019a hediye etmek \u00fczere kehribar ta\u015f\u0131ndan tespih yapmaya karar verdi. \u00d6zel bir tespih yapmak isteyen Fidan, her biri 27,7 kilogramdan \u00fczerinde 36 ta\u015f bulunan \u00e7elik halata sar\u0131l\u0131 1 ton a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131nda kehribar tespih \u00fcretti.,Tespihin rengi art\u0131k tam kehribar rengine d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcnce Fidan, tespihi Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019a hediye edip Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'nde sergilenmesini istedi\u011fini s\u00f6yledi. \u00c7ar\u015f\u0131 esnaf\u0131 da tespih merak\u0131yla bilinen Erdo\u011fan\u2019a d\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fck tespihinin hediye edilmesinin kendilerini mutlu edece\u011fini belirtti.,\u201cK\u00fclliyemizde g\u00f6rmek isteriz\u201d\r\n\r\nFidan, \u0130HA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u00e7ar\u015f\u0131da sergilenen tespihi Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'a hediye etmek istedi\u011fini belirterek, \u201cBu tespihi d\u00fcnya liderlerinin a\u011f\u0131rland\u0131\u011f\u0131 k\u00fclliyemizde g\u00f6rmek isteriz. Biz bunu ilk tasarlad\u0131\u011f\u0131m\u0131zda \u00e7ar\u015f\u0131m\u0131zda \u00f6nce sergilensin sonras\u0131nda Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z izin verdi\u011fi zaman k\u00fclliyeye g\u00f6ndeririz demi\u015ftik\u201d ifadelerini kulland\u0131.,Yap\u0131m\u0131 2 y\u0131l s\u00fcren tespihin d\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fc\u011f\u00fc oldu\u011funu kaydeden Nas\u0131r Fidan, daha sonra \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:\r\n,Adana\u2019da tespih\u00e7i Nas\u0131r Fidan, kehribar ta\u015f\u0131ndan \u00fcretti\u011fi 1 tonluk tespihi Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'a hediye edip Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi\u2019nde sergilenmesini istiyor. Fidan, \u201cCumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z da bir tespih koleksiyoneri. Bu tespih e\u011fer d\u00fcnya liderlerinin a\u011f\u0131rland\u0131\u011f\u0131 k\u00fclliyemizde sergilenirse ho\u015fnut oluruz\u201d dedi.,\u201cBa\u015fka bir firma bunu yapamaz. Tespihin k\u00fclliyeyi s\u00fcsleyece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n tespihe \u00f6zel bir ilgisi var ve tespih camias\u0131n\u0131n tan\u0131d\u0131\u011f\u0131 iyi bir koleksiyoner kendisi. Tespih e\u011fer ki k\u00fclliyede sergilenirse T\u00fcrkiye tespih camias\u0131 ad\u0131na ho\u015fnut oluruz. Kendisi izin verdi\u011fi takdirde g\u00f6ndermeye haz\u0131r\u0131z tespihi.\u201d,Yap\u0131m\u0131 2 y\u0131l s\u00fcren ve ilk ba\u015fta sar\u0131 olan tespih, g\u00fcne\u015f g\u00f6r\u00fcp rengi daha da kehribar rengini almas\u0131 i\u00e7in Tespih\u00e7iler \u00c7ar\u015f\u0131s\u0131\u2019nda 4 ay boyunca sergilendi. D\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fc\u011f\u00fc olma \u00f6zelli\u011fi ta\u015f\u0131yan tespih i\u00e7in ise Guinness Rekorlar Kitab\u0131\u2019na da ba\u015fvuru yap\u0131ld\u0131.,\u00c7ar\u015f\u0131 esnaf\u0131ndan U\u011fur T\u00fcrkmen ise \u201cB\u00f6yle bir eserin d\u00fcnyada ve T\u00fcrkiye\u2019de e\u015fi benzeri yok. Bu tespihin hak etti\u011fi yer k\u00fclliyemiz. Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131za ve k\u00fclliyemize bunu hediye etmeyi can\u0131 g\u00f6n\u00fclden isteriz. De\u011ferli bir yap\u0131t \u00e7\u00fcnk\u00fc\u201d diye konu\u015ftu. (\u0130HA)