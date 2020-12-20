Ağrı’da kar kenti beyaza bürüdü

Sabah A\u011fr\u0131-\u0130ran ve A\u011fr\u0131-Erzurum karayolunda olu\u015fan sis nedeniyle ara\u00e7 s\u00fcr\u00fcc\u00fcleri de zor anlar ya\u015fad\u0131. A\u011fr\u0131 Belediyesine ba\u011fl\u0131 ekipler yol \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 yaparken, sisten dolay\u0131 kazalara sebebiyet vermek istemeyen s\u00fcr\u00fcc\u00fcler ise ara\u00e7lar\u0131n\u0131n farlar\u0131n\u0131 yakarak d\u00fc\u015f\u00fck h\u0131zda yolculuklar\u0131na devam ettiler.,Kar ve sisin etkili oldu\u011fu zamanlarda \u00e7ok zorland\u0131klar\u0131n\u0131 belirten taksici esnaf\u0131 Sinan Erg\u00fcl, \u201cBug\u00fcn hafta sonu k\u0131s\u0131tlamas\u0131n\u0131n 2\u2019nci g\u00fcn\u00fc. D\u00fcn hava \u00e7ok g\u00fczeldi, bug\u00fcn uyand\u0131k her taraf beyaza b\u00fcr\u00fcnm\u00fc\u015f. ,A\u011fr\u0131'da ara ara ya\u011fan ancak etkisini bir t\u00fcrl\u00fc g\u00f6steremeyen kar, bu gece saatlerinde kent merkezinde etkisini g\u00f6stermeye ba\u015flad\u0131. Gece yar\u0131s\u0131 ya\u011fan kar sabah saatlerinde kenti beyaz \u00f6rt\u00fcyle kaplad\u0131.,Bug\u00fcn baya\u011f\u0131 bir siste olu\u015fmu\u015f durumda, bu y\u00fczden bizler de zaman zaman zorlan\u0131yoruz. Ancak bizler k\u0131s\u0131tlamadan muaf oldu\u011fumuz i\u00e7in vatanda\u015flar\u0131m\u0131za hizmet vermeye devam ediyoruz\u201d dedi.,KAYNAK: \u0130HA