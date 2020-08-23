Ağrı kesiciden 10 kat daha etkili! Diğer faydalarını öğrenince çok şaşıracaksınız

Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131m\u0131za bir\u00e7ok yarar\u0131 bulunan kiraz\u0131n bu faydalar\u0131n\u0131 ve t\u00fcketim alternatiflerinin neler olabilece\u011fini Diyetisyen Deniz Berksoy s\u0131ralad\u0131.,Kiraz, C vitamini i\u00e7eri\u011fi ile vir\u00fcslere ve bakterilere kar\u015f\u0131 sava\u015farak ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sistemini destekler.,G\u00fc\u00e7l\u00fc bir a\u011fr\u0131 kesicidir. 20 adet kirazda 12-25 mg aras\u0131 \u2018antosiyanin\u2019 maddesi bulunur, bu maddenin a\u011fr\u0131 kesiciden 10 kat fazla oldu\u011fu tespit edilmi\u015ftir.,\u0130\u00e7erdi\u011fi zengin mineraller ile v\u00fccuttaki suyu dengeler, kab\u0131zl\u0131\u011f\u0131 giderir. Kolesterol ve kan \u015fekerini d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcr, damar sertli\u011finin tedavisinde de etkili bir besindir.,Eklem a\u011fr\u0131lar\u0131n\u0131 rahatlatmay\u0131 ve g\u00f6z hastal\u0131klar\u0131na kar\u015f\u0131 korumay\u0131 sa\u011flayan g\u00fc\u00e7l\u00fc bir iltihap \u00f6nleyici madde olan \u2018kuersetin\u2019 i\u00e7erir.,\u0130drar s\u00f6kt\u00fcr\u00fcc\u00fc \u00f6zelli\u011fiyle b\u00f6breklerin dostu olan kiraz, v\u00fccudun zehirli maddelerden temizlenmesini sa\u011flar.,K\u0130RAZ T\u00dcKET\u0130M ALTERNAT\u0130FLER\u0130\r\n6 adet kiraz ile 2 adet ceviz ku\u015fluk veya ikindi ara \u00f6\u011f\u00fcn\u00fcnde, 12 adet kiraz ve 1 su barda\u011f\u0131 yar\u0131m ya\u011fl\u0131 s\u00fct\/probiyotik yo\u011furt gece ara \u00f6\u011f\u00fcn\u00fcnde t\u00fcketilebilecek besin de\u011feri y\u00fcksek ve zay\u0131flamaya yard\u0131mc\u0131 alternatifler olabilir.,Meyvesi taze veya kurutulmu\u015f olarak t\u00fcketilebilen kiraz ayr\u0131ca re\u00e7el, ho\u015faf, komposto, konserve ya da dondurulmu\u015f g\u0131da olarak de\u011ferlendirilebilir.,Y\u0131kamadan \u00f6nce plastik bir kaba koyup, buzdolab\u0131nda saklan\u0131p ve t\u00fcketmeden \u00f6nce y\u0131kanmas\u0131 gerekir.,Rengi koyu olan kiraz her zaman daha tatl\u0131d\u0131r. Buzdolab\u0131ndan \u00e7\u0131kar\u0131p oda s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131nda 1-2 saat bekletildi\u011finde tad\u0131 daha lezzetli olacakt\u0131r. Taze kirazlar\u0131n 2-4 g\u00fcn i\u00e7inde t\u00fcketilmesi gerekir.,Kiraz \u00fcrik asit ve \u00fcrat tuzlar\u0131n\u0131n v\u00fccuttan at\u0131lmas\u0131n\u0131 sa\u011flad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in romatizma ve gut hastal\u0131klar\u0131yla eklem kire\u00e7lenmesinin \u00f6nlenmesinde etkilidir.