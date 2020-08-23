Ağrı kesiciden 10 kat daha etkili! Diğer faydalarını öğrenince çok şaşıracaksınız

Sağlığımıza birçok yararı bulunan kirazın bu faydalarını ve tüketim alternatiflerinin neler olabileceğini Diyetisyen Deniz Berksoy sıraladı.