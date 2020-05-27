Ağrı kesiciden bile daha etkili! Faydalarına inanamayacaksınız

Kiraz hakk\u0131nda bilinmesi gereken ilk \u00f6zellik, i\u00e7erdi\u011fi C vitamini sayesinde hem vir\u00fcslere hem de bakterilere kar\u015f\u0131 v\u00fccudun ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sistemini g\u00fc\u00e7lendirmesidir.,T\u00fcketenleri en mutlu eden faydas\u0131 ise kesinlikle g\u00fc\u00e7l\u00fc bir a\u011fr\u0131 kesici olmas\u0131d\u0131r. 20 adet kirazda ortalama 12-25 mg aras\u0131 antosiyanin bulunur. Bu da a\u011fr\u0131 kesiciden 10 kat fazla olacak \u015fekilde bu maddenin varl\u0131\u011f\u0131n\u0131 tespit eder.,\u0130\u00e7erdi\u011fi mineraller, v\u00fccuttaki su dengesini sa\u011flar ve kab\u0131zl\u0131\u011f\u0131 giderir.,Bir\u00e7ok ki\u015finin muzdarip oldu\u011fu kolesterol ve kan \u015fekerini d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcr. Ayr\u0131ca damar sertli\u011finin tedavisinde de etkili bir besindir.,Eklem a\u011fr\u0131lar\u0131na iyi gelir, g\u00f6z hastal\u0131klar\u0131na kar\u015f\u0131 koruma sa\u011flayan g\u00fc\u00e7l\u00fc bir iltihap \u00f6nleyici olan kuersetin bar\u0131nd\u0131r\u0131r.,\u0130drar s\u00f6kt\u00fcr\u00fcc\u00fc \u00f6zelli\u011fi vard\u0131r. Bu haliyle kiraz i\u00e7in b\u00f6breklerin dostu denilebilir.,Kiraz\u0131 hem taze meyve olarak hem kurutulmu\u015f bir \u015fekilde t\u00fcketebilirsiniz. Arzu edenler re\u00e7el, komposto yaparak da bu mucizevi meyveyi yiyebilirler.\r\n