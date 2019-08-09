Ağrısı arttı, doktora gitti! Kulağından çıkan şoke etti, ailesi bile inanmadı

\u00d6nce ar\u0131 soktu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnen G\u00f6k, a\u011fr\u0131n\u0131n artmas\u0131 \u00fczerine hastaneye gitti.\r\n,Hastane Ba\u015fhekimi Genel Cerrahi Uzman\u0131 Opr. Dr. Ali Zahmak\u0131ran,"Bu t\u00fcr olaylarla nadir kar\u015f\u0131la\u015f\u0131yoruz. Hastam\u0131z hastanemize gelip, a\u011fr\u0131 ve k\u0131p\u0131rt\u0131 hissetti\u011fini s\u00f6yl\u00fcyor. ,Yap\u0131lan muayenede G\u00f6k'\u00fcn sa\u011f kula\u011f\u0131nda kelebek oldu\u011fu g\u00f6r\u00fcld\u00fc. Mikro kamerayla kula\u011f\u0131n i\u00e7ini kontrol eden doktor, kelebe\u011fin canl\u0131 oldu\u011funu ve kanat \u00e7\u0131rpt\u0131\u011f\u0131n\u0131 tespit etti.,Kelebek, doktor taraf\u0131ndan pensle tutularak, canl\u0131 olarak kulaktan \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131.\r\nKulak zar\u0131na ilerledi\u011fi ve s\u0131k\u0131\u015f\u0131p, kald\u0131\u011f\u0131 belirlenen kelebek, hastane bah\u00e7esinde do\u011faya sal\u0131nd\u0131.\r\n\r\n,Kulak burun bo\u011faz uzman\u0131m\u0131z hastam\u0131z\u0131 muayene edince g\u00f6zlerine inanam\u0131yor. Kelebe\u011fin canl\u0131 oldu\u011funu g\u00f6r\u00fcyor. Ba\u015far\u0131l\u0131 bir i\u015flemle, kelebek \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131. Kulak zar\u0131na kadar gidip, s\u0131k\u0131\u015fm\u0131\u015f. Kulak zar\u0131 \u00fczerinden pensle tutularak, \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131" dedi.\r\n,Kelebe\u011fin korunma i\u00e7 g\u00fcd\u00fcs\u00fcyle, saklanmak i\u00e7in kula\u011fa girmi\u015f olabilece\u011fini anlatan Zahmak\u0131ran, "Hastam\u0131z\u0131n kula\u011f\u0131nda temizlik yap\u0131ld\u0131, kulak zar\u0131 kontrol edildi. Kelebe\u011fin kula\u011fa zarar vermedi\u011fi anla\u015f\u0131l\u0131nca hastam\u0131z taburcu edildi. Kelebek hastane d\u0131\u015f\u0131nda serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131" diye konu\u015ftu.\r\n,Ya\u015fananlar\u0131n ard\u0131ndan evine d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ve ba\u015f\u0131na gelenleri ailesiyle payla\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Ali G\u00f6k, "E\u015fim ya\u015fananlara inanmad\u0131. A\u00e7\u0131k\u00e7as\u0131 \u00e7ok korktum, \u00f6zellikle doktorun elindeki penste kanatlar\u0131n\u0131 \u00e7\u0131rpan bir kelebek g\u00f6rmeyi hi\u00e7 d\u00fc\u015f\u00fcnmemi\u015ftim" dedi.,Ailesi inanmad\u0131 ama...\r\n,Kaynak: \u0130HA\/DHA,Kula\u011f\u0131ndan \u00e7\u0131kan canl\u0131, doktorlar\u0131 bile \u015fa\u015fk\u0131na \u00e7evirdi!\r\n,D\u00f6\u015femealt\u0131 Belediyesi'nde i\u015f\u00e7i olarak \u00e7al\u0131\u015fan Ahmet G\u00f6k, \u00f6nceki g\u00fcn evinin bah\u00e7esinde nar a\u011fac\u0131 budamaya ba\u015flad\u0131.