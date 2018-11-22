Ağrıyan dişinizin üstüne soğan koyun anında geçiriyor

Tuz, do\u011fal bir dezenfektand\u0131r. Il\u0131k suda tuzu kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131n ve a\u011fz\u0131n\u0131z\u0131 y\u0131kay\u0131n. Bu \u00e7\u00f6zelti di\u015f a\u011fr\u0131n\u0131z\u0131n rahatlamas\u0131n\u0131 sa\u011flar. Doktorlar genellikle bu y\u00f6ntemi ilk yard\u0131m ad\u0131m\u0131 olarak \u00f6nerir. Tuzlu suyu g\u00fcnde 4-5 defa tekrarlamak gerekir.\r\n,Zerde\u00e7al, antiseptik \u00f6zellikleri ile bilinir. Yirmilik di\u015fler i\u00e7in de bu y\u00fczden tavsiye edilir. Suyun i\u00e7ine birka\u00e7 tutam ekleyebilir ve gargara yapabilirsiniz. Antibakteriyel \u00f6zellikleriyle a\u011fr\u0131y\u0131 durduracakt\u0131r. \r\n,Nane genelde bo\u011faz a\u011fr\u0131s\u0131 i\u00e7in tavsiye edilir. Fakat di\u015finiz i\u00e7in de \u00f6nemli de\u011fer ta\u015f\u0131r. Birka\u00e7 nane yapra\u011f\u0131n\u0131 a\u011fr\u0131yan di\u015finize s\u00fcrebilirsiniz. Kokusu da sizi rahatlatacakt\u0131r. \r\n,So\u011fan sevmeyenler i\u00e7in garip gelebilecek bu y\u00f6ntem, asl\u0131nda di\u015f a\u011fr\u0131n\u0131z i\u00e7in \u00e7ok faydal\u0131 bir y\u00f6ntemdir. A\u011fz\u0131n\u0131za tam denk gelecek bir so\u011fan kesin.,Di\u015f a\u011fr\u0131n\u0131z oldu\u011funda, so\u011futulmu\u015f her \u015fey \u00e7ok iyi geliyor. Salatal\u0131\u011f\u0131n so\u011futma etkisi an\u0131nda ac\u0131y\u0131 ortadan kald\u0131racakt\u0131r. Salatay\u0131, a\u011fr\u0131n\u0131n oldu\u011fu di\u015fe s\u0131\u011facak k\u00fc\u00e7\u00fck dilimler halinde kesebilirsiniz.\r\n,Hepimiz biliyoruz ki, buz her t\u00fcrl\u00fc \u015fi\u015fli\u011fi iyile\u015ftirmek i\u00e7in ak\u0131la gelen ilk \u015feydir. Buz torbas\u0131n\u0131 yana\u011f\u0131n\u0131za, a\u011fr\u0131yan k\u0131sma do\u011fru tutabilirsiniz. Bu y\u00f6ntem iltihap ve \u015fi\u015flikten kurtulmada faydal\u0131 olacakt\u0131r.\r\n,Bu y\u00f6nteme zaten \u00e7ok yabanc\u0131 say\u0131lmay\u0131z. B\u00fcy\u00fcklerimizin di\u015f a\u011fr\u0131s\u0131na \u00f6nerdi\u011fi karanfil, ger\u00e7ekten de a\u011fr\u0131y\u0131 ge\u00e7irme konusunda iyi i\u015f \u00e7\u0131kar\u0131yor. Karanfil anestezik \u00f6zellikleriyle a\u011fr\u0131yan b\u00f6lgeyi uyu\u015fturabilir. \r\n\r\nAyr\u0131ca pamuklu \u00e7ubu\u011fa karanfil ya\u011f\u0131 s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fczde de ayn\u0131 sonucu alabilirsiniz. ,Kesti\u011finiz par\u00e7ay\u0131 a\u011fr\u0131yan di\u015finize koyun. So\u011fan, bakterileri a\u011f\u0131zdan \u00e7\u0131kar\u0131r ve a\u011fr\u0131n\u0131z\u0131 en aza indirebilir. \r\n,Di\u015f a\u011fr\u0131s\u0131 ger\u00e7ekten rahats\u0131z edici ve ac\u0131l\u0131 olabilir., Ayr\u0131ca 18-25 y\u0131l aras\u0131nda \u00e7\u0131kan yirmilik di\u015f a\u011fr\u0131s\u0131 da dayan\u0131lamaz bir problemdir. Ve yeni bir di\u015f \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131ndan sa\u011fl\u0131k sorunu olarak da say\u0131lmaz. A\u011fr\u0131lar\u0131n\u0131z\u0131 \u00f6nleyecek baz\u0131 \u00e7\u00f6z\u00fcm yollar\u0131 var...\r\n