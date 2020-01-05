Ahlat Kümbetleri beyaz gelinliğini giydi

Bitlis'in Ahlat il\u00e7esinde kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 hayat\u0131 olumsuz y\u00f6nde etkilerken, kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 sonras\u0131 adeta beyaz gelinli\u011fini giyen k\u00fcmbetler kartpostall\u0131k g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler olu\u015fturdu,Son 3 g\u00fcnd\u00fcr k\u0131\u015f\u0131n \u00e7etin ge\u00e7ti\u011fi Ahlat'taki tarihi yap\u0131lar\u0131n beyazla b\u00fct\u00fcnle\u015fmesi g\u00f6rsel \u015f\u00f6len sunuyor.\r\n,Tarihi ve do\u011fal g\u00fczellikleri ile bilinen Ahlat`ta kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131n ard\u0131ndan beyaz gelinliklerini giyen k\u00fcmbetler, g\u00f6renleri kendine hayran b\u0131rakt\u0131.\r\n,Karla ayr\u0131 bir g\u00fczelli\u011fe b\u00fcr\u00fcnen tarihi k\u00fcmbetler doyumsuz g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler olu\u015fturuyor.\r\n,Do\u011fa ve manzara foto\u011fraf\u00e7\u0131lar\u0131 da kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131n ard\u0131ndan kartpostall\u0131k g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerin olu\u015fturdu\u011fu Ahlat K\u00fcmbetlerinin foto\u011fraflar\u0131n\u0131 \u00e7ekti.\r\n,Kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 sonras\u0131 kubbeleri beyaza b\u00fcr\u00fcnen k\u00fcmbetlerin foto\u011fraf\u0131n\u0131 \u00e7eken Mustafa Kepenek, Tatvan'da \u00f6\u011fretmen olarak g\u00f6rev yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 sonras\u0131 Ahlat'taki tarihi yap\u0131lar\u0131n foto\u011fraf\u0131n\u0131 \u00e7ekmek i\u00e7in il\u00e7eye geldi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n,Kepenek, \u201cBo\u015f zamanlar\u0131m\u0131 foto\u011fraf \u00e7ekerek de\u011ferlendiriyorum. Bug\u00fcn buraya Ahlat'taki bu g\u00fczel g\u00f6r\u00fcnt\u00fcy\u00fc \u00e7ekmek i\u00e7in gelmi\u015f bulunmaktay\u0131m. K\u00fcmbetler adeta gelinlik giymi\u015f gibiler ve e\u015fsiz bir g\u00f6r\u00fcnt\u00fc sunuyor. Foto\u011frafa g\u00f6n\u00fcl veren arkada\u015flar\u0131m\u0131z\u0131 Ahlat'a bekleriz\u201d dedi.\r\n,.