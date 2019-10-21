Ahmet Nur Çebi'den flaş Abdullah Avcı kararı!

Be\u015fikta\u015f Kul\u00fcb\u00fcn\u00fcn ola\u011fan\u00fcst\u00fc se\u00e7imli genel kurulunda siyah-beyazl\u0131 kul\u00fcb\u00fcn yeni ba\u015fkan\u0131 olan Ahmet Nur \u00c7ebi, art\u0131k birlik ve beraberlik zaman\u0131 oldu\u011funu s\u00f6yledi.,Y\u00f6netici arkada\u015flar\u0131mla beraber art\u0131k biz var\u0131z. \u00c7o\u011falaca\u011f\u0131z, m\u00fccadele edece\u011fiz. Bu saate kadar bir se\u00e7im rekabeti i\u00e7erisindeydik. Art\u0131k birlik ve beraberlik zaman\u0131. Camiay\u0131 bize destek vermeye, ak\u0131l vermeye birlikte m\u00fccadele etmeye davet ediyorum. T\u00fcrk futbolu ve Be\u015fikta\u015f'\u0131m ad\u0131na hay\u0131rl\u0131 olsun." ifadelerini kulland\u0131.,Be\u015fikta\u015f Teknik Direkt\u00f6r\u00fc Abdullah Avc\u0131'ya olan inanc\u0131n\u0131 yineleyen \u00c7ebi, "Ben hocam\u0131z\u0131 ba\u015far\u0131l\u0131 olarak g\u00f6r\u00fcyorum. \u015eu anda ba\u015farabilece\u011fine inanc\u0131m var. Ocak ay\u0131na kadar zaten hi\u00e7 tart\u0131\u015fmas\u0131z devam etmek istiyorum. ,Ahmet Nur \u00c7ebi, bir bas\u0131n mensubunun "Yar\u0131n kul\u00fcpte yapaca\u011f\u0131n\u0131z ilk i\u015f nedir?" sorusuna "Mazbata almak." cevab\u0131n\u0131 verdi.,BJK Akatlar Spor ve K\u00fclt\u00fcr Kompleksi'nde yap\u0131lan se\u00e7imin ard\u0131ndan bas\u0131n mensuplar\u0131na a\u00e7\u0131klamalarda bulunan yeni ba\u015fkan \u00c7ebi, "Benim i\u00e7in onurlu bir g\u00f6rev. Zor g\u00fcnlerde de g\u00fczel g\u00fcnlerde de birlikte olaca\u011f\u0131m b\u00fcy\u00fck a\u015fk\u0131mla, Be\u015fikta\u015f camiamla ba\u015fkan olarak kucakla\u015ft\u0131m.,Siyah-beyazl\u0131 camiada kongreye etki etti\u011fi iddia edilen blok oylar hakk\u0131nda da konu\u015fan \u00c7ebi, "Bu bir leke olarak konu\u015fuluyor. Bunun b\u00f6yle olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ispat eden camiama te\u015fekk\u00fcr ediyorum. Be\u015fikta\u015f camias\u0131 b\u00f6yle olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6sterdi." diye konu\u015ftu.,Hocam\u0131n o tarihe kadar ba\u015farabilece\u011fine hi\u00e7 \u015f\u00fcphem yok. Bir sorun olursa hocam gere\u011fini yapabilecek de\u011ferde ve kalitede biri. T\u00fcrk futbolunun de\u011feridir. Kendisinin de yapaca\u011f\u0131 de\u011ferlendirmeler olacakt\u0131r." de\u011ferlendirmesinde bulundu.,Be\u015fikta\u015f, 8 hafta sonunda toplad\u0131\u011f\u0131 9 puanla 12. s\u0131rada yer al\u0131yor.,.