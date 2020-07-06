Ahşaptan kalem yapıp Hindistan'a tanesini 175 liraya satıyor

D\u00fcnya \u00e7ap\u0131nda tan\u0131nan ustan\u0131n el i\u015f\u00e7ili\u011fiyle yapt\u0131\u011f\u0131 hat kalemleri ise adeta kap\u0131\u015f\u0131l\u0131yor. ,"\u00d6zellikle korona vir\u00fcs s\u00fcrecinde kalemlere b\u00fcy\u00fck ra\u011fbet oldu. \u0130\u015flerimiz y\u00fczde y\u00fcz artt\u0131, 2 ay sonraya g\u00fcn veriyoruz" dedi.,10 metrekarelik d\u00fckkan\u0131nda tek ba\u015f\u0131na kaybolmaya y\u00fcz tutmu\u015f bu sanat\u0131 canland\u0131r\u0131p d\u00fcnyaya tan\u0131tan ustan\u0131n el i\u015fleri her kesim taraf\u0131ndan takdirle kar\u015f\u0131lan\u0131yor.,G\u00fcnde say\u0131l\u0131 kalem yapabilen usta, gelen yo\u011fun talepten dolay\u0131 2 ay sonras\u0131na g\u00fcn vermek durumunda kal\u0131yor. ,"Bu kalemleri de\u011ferli a\u011fa\u00e7lar ve kemik u\u00e7lu olarak yap\u0131yorum. Bu kalemleri hattalar, hat \u00f6\u011frencileri, yurt i\u00e7i ve d\u0131\u015f\u0131ndan hat sanat\u0131na g\u00f6n\u00fcl vermi\u015f ki\u015filer tercih ediyor.",Hat kalemi yapmaya 8 y\u0131l \u00f6nce ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Sedat Dilman, "El i\u015f\u00e7ili\u011fiyle hat kalemleri yap\u0131yorum. Yapm\u0131\u015f oldu\u011fum kalemlere talep \u00e7ok fazla." ,"Yapm\u0131\u015f oldu\u011fum kalemleri 4 k\u0131t'aya g\u00f6nderdim. Bu kalemler el i\u015f\u00e7ili\u011fi oldu\u011fu i\u00e7in g\u00fcnde en fazla 10 tane \u00fcretebiliyorum. Bu kalemleri yurt d\u0131\u015f\u0131na tanesini 5 ile 25 dolar aras\u0131nda sat\u0131yorum.",Bursal\u0131 Sedat Dilman taraf\u0131ndan yap\u0131lan hat kalemleri d\u00fcnyan\u0131n \u00e7ok say\u0131da \u00fclkesinde b\u00fcy\u00fck ra\u011fbet g\u00f6r\u00fcyor. ,El sanatlar\u0131 ustas\u0131, el i\u015f\u00e7ili\u011fiyle a\u011fa\u00e7 ve kemikten yap\u0131lan hat kalemlerini 5 ila 25 dolar aras\u0131nda de\u011fi\u015fen fiyatlarla ba\u015fta Hindistan olmak \u00fczere d\u00fcnyan\u0131n farkl\u0131 bir \u00e7ok \u00fclkesine ihra\u00e7 ediyor.