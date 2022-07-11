Aileler dikkat! 4 yaşındaki çocuk elini kıyma makinesine kaptırdı

O nokta ise evde kurban etinin par\u00e7alanmas\u0131 veya k\u0131yma \u00e7ektirilmesi.,Ancak bir nokta var ki \u00e7ok dikkat edilmesi gerekiyor. ,Arta kalan kurbanlar ise yemekler i\u00e7in kullan\u0131lmak \u00fczere \u00e7e\u015fit \u00e7e\u015fit kesilip par\u00e7alanarak dolaba konuldu.,Bayram\u0131n ilk g\u00fcn\u00fc kesilen etler kesiliyor, par\u00e7alan\u0131yor veya k\u0131yma haline getiriliyor.,Bunun evde yap\u0131lmas\u0131 durumunda k\u00f6t\u00fc sonu\u00e7lar do\u011fabiliyor. Nev\u015fehir'de buna \u00f6rnek olabilecek korkun\u00e7 bir olay ya\u015fand\u0131.,Eti k\u0131yma makinesi i\u00e7in haz\u0131rlad\u0131klar\u0131 s\u0131rada 4 ya\u015f\u0131ndaki, \u00e7ocuklar\u0131 h\u0131zla bir hamle yapt\u0131 ve elini k\u0131yma makinesine soktu. ,Korkun\u00e7 olayda yaralanan talihsiz \u00e7ocuk, k\u0131yma makinesi ile beraber \u00dcrg\u00fcp \u0130l\u00e7e Devlet Hastanesine kald\u0131r\u0131ld\u0131.,M\u00fcbarek Kurban Bayram'\u0131n\u0131n gelmesiyle birlikte ilk g\u00fcnden milyonlarca m\u00fcsl\u00fcman kurbanlar\u0131n\u0131 kesti, da\u011f\u0131tt\u0131 ve yedi.,Nev\u015fehir'de bir aile kurban etini evdeki k\u0131yma makinesinde \u00e7ekmek istedi ama beklemedikleri feci bir olay ya\u015fad\u0131lar. ,T.\u00d6.'n\u00fcn s\u0131k\u0131\u015fan eli burada Nev\u015fehir Belediyesi itfaiye ekipleri taraf\u0131ndan \u00e7\u0131kar\u0131l\u0131rken, \u00e7ocuk da tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131. Olayla ilgili inceleme ba\u015flat\u0131ld\u0131.