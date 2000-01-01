Ailesi her yerde onu arıyordu, cesedi tuvalette bulundu!

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GÜNDEM
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Doktoru yoğun bakımlık eden doktor konuştu: Bir kaza gibi düşünmek lazım
YAŞAM
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İstanbul'da kayıp olarak aranan kadın, kafe tuvaletinde ölü bulundu
DÜNYA
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Rusya'dan kısmi ateşkes kararı: Mariupol’den Zaporijya’ya insani koridor açıldı
GÜNDEM
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Yeni spor yasası teklifi TBMM komisyonunda kabul edildi
DÜNYA
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ABD, ‘Elimizde bulgular var’ diyerek açıkladı:Putin ve askeri yetkililer arasında ‘yanlış bilgi’ krizi
DÜNYA
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Biden 4. doz Covid-19 aşısını kameralar karşısında oldu
SAĞLIK
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Koronavirüste son durum: Vaka ve vefat sayısı düştü
DÜNYA
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Kenya'da biberon ve emziğe yasak geliyor
SAĞLIK
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DSÖ'den Covid-19'un geleceğine dair 3 senaryo: İkisi iyi, biri kötü
YAŞAM
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Kendisine ait balıkçı teknesini cayır cayır yaktı
YAŞAM
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Dur ihtarına uymadı, kadın polisi kaputun üzerinde sürükledi
DÜNYA
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Lavrov'dan 'İstanbul' müzakeresi açıklaması: İleriye dönük olumlu bir gelişme
SPOR
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Güreşte çifte şampiyonluk! Taha ve Feyzullah Avrupa'yı devirdi
MAGAZİN
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ABD'li aktör Bruce Willis'ten kötü haber: Oyunculuğa “Afazi” engeli
DÜNYA
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Finlandiya, NATO tatbikatına katıldı!
DÜNYA
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BM'den Türkiye'ye 'Ukrayna' teşekkürü
DÜNYA
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Kolombiya'da pistteki kaza yüzünden 100'den fazla uçuş iptal edildi
DÜNYA
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Ukrayna'dan 'Abramoviç' müzakere’ övgüsü: Etkili bir arabulucu
YAŞAM
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Tıp fakültesinde dehşet! Doktor, doktoru döve döve ağır yaraladı
YAŞAM
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Uyuyor diye rahatsız etmemişlerdi, acı gerçek 1 saat sonra ortaya çıktı
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Ramazan
Ailesi her yerde onu arıyordu, cesedi tuvalette bulundu!
Ailesi 4 gündür her yerde onu arıyordu, 26 yaşındaki Seher'in cesedi tuvaletten çıktı.
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