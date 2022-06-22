Ailesi perişan: Güzellik kraliçesi bademcik ameliyatı olduktan sonra hayatını kaybetti

2018 y\u0131l\u0131nda Miss United Continents Brezilya g\u00fczellik yar\u0131\u015fmas\u0131nda tac\u0131n\u0131 giyen Gleycy Correia 27 ya\u015f\u0131nda vefat etti. ,27 ya\u015f\u0131ndaki Correia, modelli\u011fin yan\u0131 s\u0131ra sosyal medya fenomeni olarak da tan\u0131n\u0131yordu.\r\n,Aile yak\u0131nlar\u0131 gen\u00e7 kad\u0131n\u0131n 20 Haziran'da \u00f6zel bir klinikte vefat etti\u011fini s\u00f6yledi. Ac\u0131 haberi alan aile peri\u015fan oldu. ,Brezilyal\u0131 tescilli g\u00fczel Gleycy Correia\u2019n\u0131n girdi\u011fi bademcik ameliyat\u0131 sonu oldu. Gen\u00e7 kad\u0131n 2018'de 23 ya\u015f\u0131nda Miss United Continents Brezilya tac\u0131n\u0131 giydi. ,Correia Mart ay\u0131nda bademciklerini ald\u0131rmak i\u00e7in ameliyat oldu. Ancak ameliyat sonras\u0131 a\u011f\u0131r kanama nedeniyle kalp krizi ge\u00e7irdi ve ameliyat sonras\u0131 komaya girdi. \u0130ki ayl\u0131k ya\u015fam m\u00fccadelesi kaybeden gen\u00e7 kad\u0131n, hayata g\u00f6zlerini yumdu.\r\n\r\n,Gen\u00e7 kad\u0131n\u0131n bademcik ameliyat\u0131 olduktan iki ay sonra hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi \u00f6\u011frenildi.,\u00d6te yandan Correia'n\u0131n aile dostu Jak Abreu ise yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada ailenin kesinlikle ameliyat s\u0131ras\u0131nda yap\u0131lan yanl\u0131\u015f m\u00fcdahale nedeniyle k\u0131zlar\u0131n\u0131n \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcne inand\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. ,Yar\u0131\u015fmay\u0131 kazand\u0131ktan sonra g\u00fczellik uzman\u0131 ve mankenlik yapt\u0131 ve \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 d\u00fczenli olarak sosyal medya hesaplar\u0131nda payla\u015ft\u0131.