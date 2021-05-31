Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltına kendi evini kazdı

İspanya'da ailesiyle tartışan 14 yaşındaki genç, sinirini atmak için evlerinin arka bahçesinde kazmaya başladığı çukuru 6 yıl boyunca kazmayı sürdürerek kendisine yeraltında bir ev inşa etti.