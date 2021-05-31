Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltına kendi evini kazdı

"HER G\u00dcN KAZMAYA DEVAM EDECEK MOT\u0130VASYONUM VAR"\r\n\r\nAndres, nemli oldu\u011fu ve etrafta pek hava olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n zaman zaman yorucu oldu\u011fu dile getirerek, "Ancak her g\u00fcn kazmaya devam etmek i\u00e7in motivasyonum var. K\u00fc\u00e7\u00fck kul\u00fcbeler yapmay\u0131 her zaman sevmi\u015fimdir" dedi. ,Hayal g\u00fcc\u00fcn\u00fcn \u00e7ok y\u00fcksek oldu\u011funu s\u00f6yleyen Andres, "K\u0131rsalda ya\u015f\u0131yorum ve burada genellikle bir odun par\u00e7as\u0131 buldu\u011fumda g\u00fczel bir ev in\u015fa ederdim" dedi.,KAYNAK: \u0130HA, Andres\u2019in ailesine \u00f6fkelenerek kazmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 \u00e7ukur, 6 y\u0131l sonra 3 metre derinli\u011finde ve oturma odas\u0131 ile yatak odas\u0131 olan bir yeralt\u0131 evine d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc. \u015eu anda 20 ya\u015f\u0131nda olan Andres, birka\u00e7 basamakla inilen yeralt\u0131ndaki evine WiFi sistemi kurdu, yatak, radyo, sandalye ve yiyecek gibi malzemeler koydu.,.,\u0130spanya\u2019n\u0131n Alicante b\u00f6lgesinde ya\u015fayan 14 ya\u015f\u0131ndaki Andres Canto, ebeveynleriyle tart\u0131\u015ft\u0131ktan sonra evlerinin arka bah\u00e7esinde \u00e7ukur kazmaya ba\u015flad\u0131. ,HER \u015eEY KIYAFET\u0130N\u0130 DE\u011e\u0130\u015eT\u0130RMEY\u0130 REDDED\u0130NCE BA\u015eLAMI\u015e\r\n\r\n6 y\u0131l \u00f6nce arkada\u015flar\u0131yla d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kmadan \u00f6nce ailesiyle tart\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatan Andres Canto, \u201cAnnem k\u0131yafetlerimi de\u011fi\u015ftirmemi istedi, bunu reddettim ve evde kalmak zorunda kald\u0131m\u201d dedi. ,Andres, ailesine olan sinirini atmak i\u00e7in \u00e7ukur kazmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve y\u0131llarca s\u00fcren kaz\u0131n\u0131n ard\u0131ndan bir yeralt\u0131 evi in\u015fa etti\u011fini s\u00f6yledi.,Ba\u015fta derin bir \u00e7ukur kazmak istedi\u011fini ancak daha sonra bunu bir ya\u015fam alan\u0131na \u00e7evirmek istedi\u011fini fark etti\u011fini belirten Anders, ak\u015famlar\u0131 okuldan geldikten sonra kaz\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve arkada\u015f\u0131n\u0131n da kendisine yard\u0131m etti\u011fini belirtti.,\u0130spanya'da ailesiyle tart\u0131\u015fan 14 ya\u015f\u0131ndaki gen\u00e7, sinirini atmak i\u00e7in evlerinin arka bah\u00e7esinde kazmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 \u00e7ukuru 6 y\u0131l boyunca kazmay\u0131 s\u00fcrd\u00fcrerek kendisine yeralt\u0131nda bir ev in\u015fa etti.