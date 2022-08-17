Ailesine "ölüme gidiyorum" diyen gencin cansız bedeni bulundu

Ac\u0131 olay Adana'n\u0131\u0131n Sar\u0131\u00e7am il\u00e7esinde meydana geldi. Furkan S\u00fcrer, 1 g\u00fcn \u00f6nce evden ayr\u0131l\u0131rken ailesine \u201c\u00f6l\u00fcme gidiyorum\u201d dedi.,Bir g\u00fcnd\u00fcr haber al\u0131namayan Furkan S\u00fcrer\u2019in, bug\u00fcn ak\u015fam saatlerinde \u00fcniversite bah\u00e7esinde cans\u0131z bedeni bulundu. ,Furkan S\u00fcrer\u2019in \u00f6l\u00fcm haberini al\u0131nca b\u00f6lgeye gelen yak\u0131nlar\u0131, yere oturup \u00f6len akrabas\u0131n\u0131n cans\u0131z bedenini izleyerek g\u00f6zya\u015f\u0131na bo\u011fuldu. ,Polisin incelemelerinin ard\u0131ndan Furkan\u2019\u0131n cesedi otopsisi yap\u0131lmak \u00fczere Adana Adli T\u0131p Kurumu morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131.,Polislerin yapt\u0131\u011f\u0131 incelemede, Furkan S\u00fcrer\u2019in tabanca ile ba\u015f\u0131na ate\u015f etti\u011fi \u00f6\u011frenildi. Cesedin hemen yan\u0131nda tabanca da bulundu.