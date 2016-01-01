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15 Temmuz Destanı
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YAŞAM
-
Kırıkkale'ye lapa lapa kar yağdı
GÜNDEM
-
Bahçeli’den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi açıklaması
YAŞAM
-
Helikopter düştü iddiası ekipleri alarma geçirdi! Valilik'ten açıklama geldi
POLİTİKA
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lafa gelince demokrasiyi kimseye bırakmayanlar evlatları dağa kaçırılmış annelere sahip çıkmadı
YAŞAM
-
İzmir'de çöp kamyonunun çarptığı yaya öldü
GÜNDEM
-
Sağlık Bakanı Koca aşı oldu
DÜNYA
-
Chuck Norris’ten açıklama: Kongre baskınındaki ben değilim
SPOR
-
Nihat Özdemir: "14 yabancı sayısını 16’ya çıkarma kararı aldık"
GÜNDEM
-
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu CoronaVac aşısı için 'Acil Kullanım Onayı' verdi
GÜNDEM
-
Ümitcan Uygun'un uyuşturucu kullanan arkadaşı Fadime Büşra G. serbest bırakıldı
EĞİTİM
-
Yeditepe Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak
YAŞAM
-
İstediği evi satmayan emlakçıyı öldüresiye dövdü!
EKONOMİ
-
Hisar Emlak Müdürlüğü 34 araç satacak
YAŞAM
-
Marketlere akşam baskını: 500 bin liraya kadar cezası var
YAŞAM
-
Balıkesir merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 kişi tutuklandı
EĞİTİM
-
Koç Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak
YAŞAM
-
Aksaray’da otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
EKONOMİ
-
Borsa günü rekorlarla tamamladı
DÜNYA
-
ABD'de Covid-19'dan ölenlerin sayısı 389 bin 865'e ulaştı
GÜNDEM
-
Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Halit Çortul Covid-19’a yenik düştü
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Ramazan
Ailesinin gözü önünde öldüresiye dövüldü, ona bunu yapan ise...
Akıllara durgunluk veren olay Antalya'da meydana geldi.
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