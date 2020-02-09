AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

AK Parti Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 \u00d6zhaseki, eski Antalya B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 T\u00fcrel ile eski Samsun B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Y\u0131lmaz, trafik kazas\u0131nda yaraland\u0131.,AK Parti Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Mehmet \u00d6zhaseki'nin burnunun k\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 trafik kazas\u0131nda, eski Antalya B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Menderes T\u00fcrel ile eski Samsun B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Yusuf Ziya Y\u0131lmaz hafif yaraland\u0131.,\u00d6zhaseki, T\u00fcrel ve Y\u0131lmaz'\u0131n i\u00e7inde bulundu\u011fu ara\u00e7, Serik Devlet Su \u0130\u015fleri mevkisinde otomobil ile \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131.,Kazada yaralanan \u00d6zhaseki, T\u00fcrel ve Y\u0131lmaz, Serik Devlet Hastanesinde tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131.,Eski Antalya B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Menderes T\u00fcrel, AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Mehmet \u00d6zhaseki'nin kazada burnunun k\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti. ,T\u00fcrel, "\u00c7ok \u015f\u00fck\u00fcr hi\u00e7birimizde bir \u015fey yok. Sadece Mehmet Bey'in burnu k\u0131r\u0131ld\u0131. \u015eu anda da Serik Devlet Hastanesinden ambulansla Akdeniz \u00dcniversitesi T\u0131p Fak\u00fcltesi Hastanesine gidiyoruz." dedi.,Menderes T\u00fcrel, kendisinin ve Yusuf Ziya Y\u0131lmaz'\u0131n ise sa\u011fl\u0131k durumunun iyi oldu\u011funu, tedbiren hastaneye ge\u00e7tiklerini s\u00f6yledi. (AA),.