Akaryakıt istasyonuna gidip depoyu dolduruyor, sokakta gören bir daha bakıyor!

Döşemealtı ilçesinde yaşayan Üzeyir Emen (21) OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Makine bölümü okudu. Süleyman Demirel Üniversitesinde de Makine Teknolojisi bölümünü tercih eden Emen, okulu bitirdikten sonra ailesinin yanına döndü. Ailesinin el arabasıyla bahçedeki ağaçlara gübre ve toprak taşımada, yaylada ise dik yokuşlar nedeniyle su götürürken zorlandıklarını fark eden Emen, motorlu el arabası yaparak bu zorluğu gidermeye karar verdi.