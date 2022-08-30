Akaryakıta indirim geldi! Benzinin litresi düştü (30 Ağustos 2022 akaryakıt fiyatları)

\r\n\u0130zmir'de benzin litre fiyat\u0131 20 lira 25 kuru\u015f\r\n\r\n\u0130zmir'de motorin litre fiyat\u0131 27.02 TL\r\n\r\n\u0130zmir'de LPG litre fiyat\u0131 11,04 TL,Ankara'da benzin litre fiyat\u0131 20,23 TL\r\n\r\nAnkara'da motorin litre fiyat\u0131 26,97 TL\r\n\r\nAnkara'da LPG litre fiyat\u0131 11.37 TL,Art arda gelen zamlar sonras\u0131nda s\u00fcr\u00fcc\u00fcleri rahatlatacak bir haber geldi. Benzinin litre fiyat\u0131nda 1,04 TL indirim geldi. ,Bir s\u00fcredir sekt\u00f6r kaynaklar\u0131 taraf\u0131ndan konu\u015fulan ve s\u00fcr\u00fcc\u00fcler taraf\u0131ndan merakla beklenen indirim haberi geldi. ,\u0130stanbul Anadolu yakas\u0131nda bir litre benzin fiyat\u0131: 20,12 TL\r\n\r\n\u0130stanbul motorin (mazot) litre fiyat\u0131 Anadolu Yakas\u0131'nda 26,88 TL\r\n\r\n\u0130stanbul LPG litre fiyat\u0131 Anadolu Yakas\u0131'nda 11,1 TL\r\n\r\n\u0130stanbul Avrupa Yakas\u0131'nda bir litre benzin fiyat\u0131: 20,11 TL\r\n\r\n\u0130stanbul motorin litre fiyat\u0131 Avrupa Yakas\u0131'nda 26,85 TL\r\n\r\n\u0130stanbul LPG litre fiyat\u0131 Avrupa Yakas\u0131'nda 11,35 TL,Peki 30 A\u011fustos 2022 benzin litre fiyat\u0131 ne kadar, indirim sonras\u0131 ka\u00e7 TL oldu? Motorin fiyat\u0131 ka\u00e7 TL? \u0130\u015fte 30 A\u011fustos 2022 g\u00fcncel motorin ve benzin fiyatlar\u0131...,S\u00f6z konusu indirim pompaya yans\u0131rken, motorin de i\u015fe indirim beklenmedi\u011fi \u00f6\u011frenildi.