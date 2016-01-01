Akciğerin doktoru: Bu ot, faydalarıyla şifa dağıtıyor

Geçmişte birçok alanda alternatif tıp yöntemi olarak kullanılan şevketi bostan faydalarıyla şifa dağıtıyor. Öyle ki böbreklerdeki kumu döküyor, akciğer hastalıklarına da ilaç gibi geliyor. İzmir’de düzenlenen Alaçatı Ot Festivalinde yemeklik ve salatalık doğal otların kilogramı 10 TL'den satışa sunulurken, böbrek ve akciğer rahatsızlıklarına iyi geldiği ifade edilen ve yöre insanının ‘profesör doktor’ lakabını taktığı şevketi bostan ise 50 TL'den alıcı buluyor.