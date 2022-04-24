.,Geva\u015f il\u00e7esinden 20 dakika s\u00fcren tekne yolculu\u011funun ard\u0131ndan ula\u015f\u0131lan Ada'da, ortaya \u00e7\u0131kan g\u00fczelli\u011fin tan\u0131t\u0131lmas\u0131 amac\u0131yla Van Valili\u011fi, Van B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi ve \u0130l K\u00fclt\u00fcr ve Turizm M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan "1. Akdamar Badem \u00c7i\u00e7e\u011fi Foto Safari Foto\u011fraf Maratonu" yar\u0131\u015fmas\u0131 d\u00fczenlendi.,Yar\u0131\u015fmaya kat\u0131larak g\u00fczelli\u011fi g\u00f6r\u00fcnt\u00fclemek i\u00e7in Ada'ya giden foto\u011fraf tutkunlar\u0131 da badem a\u011fa\u00e7lar\u0131n\u0131n ve Akdamar Kilisesi'nin Van G\u00f6l\u00fc'n\u00fcn mavili\u011fiyle b\u00fct\u00fcnle\u015fen manzaras\u0131n\u0131 foto\u011fraf karelerine yans\u0131tmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131.,Y\u0131l\u0131n her d\u00f6neminde ayr\u0131 g\u00fczelli\u011fe b\u00fcr\u00fcnen Akdamar Adas\u0131, bug\u00fcnlerde \u00e7i\u00e7ek a\u00e7an badem a\u011fa\u00e7lar\u0131, Van G\u00f6l\u00fc'n\u00fcn mavili\u011fi ve e\u015fsiz manzaras\u0131yla ziyaret\u00e7ilerini a\u011f\u0131rl\u0131yor.