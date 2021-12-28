Akdamar Adası beyaza büründü

Van G\u00f6l\u00fc'nde bulunan ve her y\u0131l binlerce yerli ve yabanc\u0131 turisti a\u011f\u0131rlayan Akdamar Adas\u0131 kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131n ard\u0131ndan olu\u015fan beyaz g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcyle ziyaret\u00e7ilerini b\u00fcy\u00fcl\u00fcyor.,Her y\u0131l binlerce yerli ve yabanc\u0131 turistlerin ilgisini \u00e7eken ve ilkbaharda \u00e7i\u00e7ek a\u00e7an badem a\u011fa\u00e7lar\u0131, yaz\u0131n g\u00f6ky\u00fcz\u00fc ve Van G\u00f6l\u00fc`n\u00fcn mavili\u011fiyle b\u00fct\u00fcnle\u015fen manzaras\u0131yla ziyaret\u00e7ilerini cezbeden Geva\u015f il\u00e7esi s\u0131n\u0131rlar\u0131nda bulunan Akdamar Adas\u0131, k\u0131\u015f\u0131n da adeta beyaz gelinli\u011fini giyerek e\u015fsiz bir g\u00f6rsel \u015f\u00f6len sunuyor.,Kentin en \u00f6nemli destinasyonlar\u0131ndan biri olan ada, ziyaret\u00e7ilerin yan\u0131s\u0131ra foto\u011fraf tutkunlar\u0131 da cezbediyor.\r\n,Do\u011fa foto\u011fraf\u00e7\u0131s\u0131 Murat Do\u011fan, "Kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 sonras\u0131 Akdamar Adas\u0131`na gelerek karl\u0131 foto\u011fraflar\u0131n\u0131 \u00e7ekiyoruz. Akdamar Adas\u0131 her mevsim ayr\u0131 g\u00fczellikler sunuyor.\r\n,Bizde bu g\u00fczellikler foto\u011fraf karelerimizle takip\u00e7ilerimizle payla\u015f\u0131yoruz. Herkesin buraya gelip bu gizlili\u011fi g\u00f6rmesini istiyoruz" dedi.\r\n,.