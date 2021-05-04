Akımın yeni adı: 20'li yaşlar challenge

T\u00fcrk radyo ve TV programc\u0131s\u0131, oyuncu Yavuz Se\u00e7kin,Oyuncu Nilg\u00fcn Belg\u00fcn,Sanat\u00e7\u0131 Hayko Cepkin,Twitter hesaplar\u0131ndan gen\u00e7lik y\u0131llar\u0131na ait karelerini payla\u015fan isimler foto\u011fraflar\u0131n alt\u0131na not yazmay\u0131 da ihmal etmiyor. \r\n\u0130\u015fte o isimlerin #20liyaslarchallenge hashtag'i ile yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131 foto\u011fraflar...,\u0130stanbul Yeni Y\u00fczy\u0131l \u00dcniversitesi Rekt\u00f6r\u00fc Ya\u015far Hac\u0131saliho\u011flu,TBMM \u0130dare Amiri, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali \u015eahin,Sanat\u00e7\u0131 N\u00fckhet Duru,Oyuncu Zafer Alg\u00f6z,Ankara B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Mansur Yava\u015f,CHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu,Oyuncu C\u00fcneyt Ark\u0131n,Gelecek Partisi Genel Ba\u015fkan\u0131 Ahmet Davuto\u011flu,Sanat\u00e7\u0131 Haluk Levent,Deva Partisi Genel Ba\u015fkan\u0131 Ali Babacan,Oyuncu Ay\u015fenil \u015eaml\u0131o\u011flu,\u015eark\u0131c\u0131 Demet Sa\u011f\u0131ro\u011flu,Sosyal medyada ba\u015flayan 20'li ya\u015flara ait foto\u011fraf payla\u015fma challenge (meydan okuma) bir anda ak\u0131ma d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc. \r\nSiyaset\u00e7iden, \u015fark\u0131c\u0131s\u0131na kadar bir\u00e7ok isim bu kervana kat\u0131ld\u0131. \r\n