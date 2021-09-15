Akın akın geliyorlar... Şifa değil mikrop içiyorlar!

Mu\u015f\u2019ta, b\u00f6brek ta\u015f\u0131na iyi geldi\u011fi iddia edilen kuyu suyunda mikrop ve bakteri tespit edilmesine ra\u011fmen, \u00fclkenin d\u00f6rt bir yan\u0131ndan \u00e7ok say\u0131da ki\u015fi suyu t\u00fcketmek i\u00e7in b\u00f6lgeye ak\u0131n ediyor.\r\n,.,Kaynak: \u0130HA,\u201cBir\u00e7ok duyumlar\u0131m\u0131zda da vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n farkl\u0131 illerden, kilometrelerce uzaktan gelerek \u015fi\u015felerle, bidonlarla suyu evlerine g\u00f6t\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc duyuyor ve \u00f6\u011freniyoruz\u201d diyen Dr. Somay, \u201cParazit ve mikrop bar\u0131nd\u0131ran suyun t\u00fcketilmesi hayati tehlike olu\u015fturabilmektedir. Bu t\u00fcr durum hastada bir halk sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 sorunu olu\u015fturmakta. Bilimsellik olarak b\u00f6brek ta\u015flar\u0131na yararl\u0131 oldu\u011fu g\u00f6sterilmemi\u015f bir suyun t\u00fcketilmemesini \u00f6neriyoruz. Biz her zaman bilime inan\u0131yoruz. Bilimsel \u00e7al\u0131\u015fmalarla daha \u00e7ok parazit ve mikrop bar\u0131nd\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6stermi\u015f bir suyun t\u00fcketilmesi hayati tehlike olu\u015fturabilmektedir\u201d diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Uzmanlar\u0131n t\u00fcm uyar\u0131lar\u0131na ra\u011fmen mikroplu suda \u015fifa arayan insanlar, hem suyu i\u00e7meye devam ediyor hem de beraberlerinde getirdikleri bidonlar\u0131 doldurarak evlerine ta\u015f\u0131yor.\r\nSiirt\u2019ten Mu\u015f\u2019a su i\u00e7mek i\u00e7in geldi\u011fini ifade eden vatanda\u015f, \u201cSiirt\u2019ten geldim \u015fifal\u0131 su i\u00e7in. Suyun ta\u015f ve hastal\u0131klara iyi geldi\u011fini s\u00f6ylediler. \u0130lk defa geldim. Suyu i\u00e7tim in\u015fallah iyi gelir\u201d dedi.\r\n,Mu\u015f merkeze 40 kilometre mesafedeki G\u00fcm\u00fc\u015fali k\u00f6y\u00fc yak\u0131n\u0131ndaki kuyudan \u00e7\u0131kan ve b\u00f6brek ta\u015f\u0131 ile \u00e7e\u015fitli hastal\u0131klara iyi geldi\u011fi iddia edilen suyun ge\u00e7en y\u0131l analizi yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. \u0130l Sa\u011fl\u0131k M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan al\u0131nan numunelerde suda mikrop ve parazit bulundu\u011fu tespit edildi.,Mu\u015f Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastal\u0131klar\u0131 ve Klinik Mikrobiyoloji Uzman\u0131 Dr. R\u0131fat Somay ise \u0130l Sa\u011fl\u0131k M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn yapt\u0131\u011f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalarda halk aras\u0131nda \u015fifal\u0131 su olarak bilinen ve b\u00f6brek ta\u015f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcne inan\u0131lan suyun asl\u0131nda bir\u00e7ok parazit ve mikrop bar\u0131nd\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Daha \u00f6nce de bu suyla ilgili bir\u00e7ok \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden Dr. Somay, \u201cVatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n bu suyu t\u00fcketti\u011finde daha \u00e7ok ishal, kusma semptomlar\u0131 ortaya \u00e7\u0131kmaktad\u0131r. Bilimsel kan\u0131t\u0131 olmayan bu t\u00fcr sular\u0131n t\u00fcketilmemesini vatanda\u015f\u0131m\u0131za \u015fiddetle \u00f6nermekteyiz\u201d dedi.\r\n\r\n