Akrabalarının ölümü üzerine parmaklarını kesiyorlar! Bu kabiledeki kadınları görenler şaşıp kalıyor

41 ya\u015f\u0131ndaki foto\u011fraf\u00e7\u0131 Gianluca Chiodini, bu kabileyi yerinde g\u00f6r\u00fcnt\u00fcledi ve bunu nas\u0131l yapt\u0131klar\u0131n\u0131 \u00f6\u011frendi.,Baz\u0131 insanlar bir yak\u0131n\u0131n \u00f6l\u00fcm\u00fc \u00fczerine duydu\u011fu ac\u0131y\u0131 a\u011flayarak ya\u015farken, baz\u0131lar\u0131 ise kendini yaralamaya kadar gidebiliyor. ,Bu nedenle genellikle sadece ya\u015fl\u0131 insanlarda bu tarz parmaklara rastlan\u0131yor.,Dani Kabilesi, yaln\u0131zca 83 y\u0131l \u00f6nce Bat\u0131l\u0131 bilim adamlar\u0131 taraf\u0131ndan ke\u015ffedildi ve bir s\u00fcr\u00fc \u00fcrk\u00fct\u00fcc\u00fc gelene\u011fe sahip.,Endonezya'daki Dani Kabilesi'nde, bunun bir \u00f6rne\u011fine \u015fahit olabiliriz. Kabile \u00fcyeleri cenazeye kat\u0131ld\u0131klar\u0131nda parmaklar\u0131ndan birinin \u00fcst yar\u0131s\u0131n\u0131 kesiyor; k\u00fclleri ve kili y\u00fczlerine s\u00fcr\u00fcyor.,Endonezya'n\u0131n eski yamyam kabilesi olan Dani Kabilesi, Bat\u0131 Papua kentindeki Baliem Vadisi'nde ya\u015f\u0131yor ve parmaklar\u0131 kesmek gibi gelenekleri i\u00e7eriyor.,Kesim \u00f6ncesi, 30 dakika boyunca parma\u011f\u0131n \u00fcst yar\u0131s\u0131n\u0131n etraf\u0131n\u0131 s\u0131k\u0131ca iple ba\u011fl\u0131yorlar. Parma\u011f\u0131n\u0131 kesen ki\u015filer genelde yak\u0131n aile \u00fcyesinden biri oluyor. Kanamay\u0131 \u00f6nlemek ve yeni parmak ucunu olu\u015fturmak amac\u0131yla a\u00e7\u0131k yara da\u011flan\u0131yor.,\u00d6te yandan Yeni Gine'nin orta da\u011fl\u0131k b\u00f6lgelerinde yer alan bu kabileye ula\u015fmak olduk\u00e7a g\u00fc\u00e7. Uzun bir u\u00e7ak yolculu\u011funun ard\u0131ndan saatlerce y\u00fcr\u00fcmeniz gerekiyor.,Parmak kesmenin sevilen bir ki\u015fiyi kaybettikten sonra ac\u0131 \u00e7ekmenin sembol\u00fc oldu\u011fu s\u00f6yleniyor. Ancak parmak kesme uygulamas\u0131, gittik\u00e7e \u00e7a\u011f d\u0131\u015f\u0131 oldu ve birka\u00e7 y\u0131l \u00f6nce resmi olarak yasakland\u0131.