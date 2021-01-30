Aksaray’da toprak altında esrarengiz gömü paniği: İçinden çıkanlar şoke etti

Aksaray\u2019da bir apartman\u0131n bah\u00e7esinde g\u00f6m\u00fcl\u00fc olarak bulunan ve i\u00e7leri s\u0131v\u0131 bir maddeyle dolu olan esrarengiz su \u015fi\u015feleri pani\u011fe neden oldu. ,Olay, Pa\u015fac\u0131k Mahallesi 1678 Sokak'ta bulunan 4 katl\u0131 Hac\u0131 Mevl\u00fct So\u011fukp\u0131nar Apartman\u0131n\u0131n bah\u00e7esinde ya\u015fand\u0131. Edinilen bilgiye g\u00f6re, apartman\u0131n\u0131n bah\u00e7esinde olu\u015fan toprak kabarmas\u0131n\u0131 fark edene apartman sakinlerinden Hacer Bozkurt (61), bah\u00e7ede ot olmayan ve kabar\u0131k olan b\u00f6lgeden \u015f\u00fcphelenerek o\u011fullar\u0131 \u0130brahim Bozkurt (30) ve Hasan Bozkurt'a (26) haber verdi. ,Annelerinin \u015f\u00fcphesi \u00fczerine bah\u00e7ede k\u00fcrekle kaz\u0131 yapan a\u011fabey ve karde\u015f topra\u011f\u0131 belli bir s\u00fcre kazd\u0131ktan sonra i\u00e7erisindeki ne oldu\u011funu bilmedikleri s\u0131v\u0131 dolu su \u015fi\u015feleri ile kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131. \u015ea\u015fk\u0131na d\u00f6nen abi karde\u015f ilgin\u00e7 olaydan \u015f\u00fcphelenerek durumu hemen 112 Acil \u00c7a\u011fr\u0131 Merkezine bildirdi.\r\n\r\n,\u00d6zel k\u0131yafetli KBRN ekipleri kaz\u0131 yapt\u0131\r\n\u0130hbar \u00fczerine olay yerine polis ve \u0130l Afet ve Acil Durum (AFAD) M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ve AFAD\u2019a ba\u011fl\u0131 Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve N\u00fckleer (KBRN) ekibi sevk edildi. K\u0131sa s\u00fcrede olay yerine gelen KBRN ekipleri \u00f6zel elbiselerini giyerek bah\u00e7ede inceleme yaparak kaz\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 ba\u015flatt\u0131. Ellerinde k\u00fcreklerle kaz\u0131 yapan AFAD ve KBRN ekipleri yakla\u015f\u0131k 5 metre derinli\u011findeki yapt\u0131\u011f\u0131 kaz\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131nda i\u00e7lerinde s\u0131v\u0131 madde dolu olan 10 adet 5 litrelik pet \u015fi\u015fe, bir adet 2 bu\u00e7uk litrelik pet \u015fi\u015fe ve i\u00e7inde kuma\u015f par\u00e7as\u0131 olan bir adet yo\u011furt kovas\u0131 buldu. Bulunan ve i\u00e7lerinde ne oldu\u011fu bilinmeyen s\u0131v\u0131 dolu \u015fi\u015feler ve kuma\u015f par\u00e7as\u0131 dolu yo\u011furt kovas\u0131 KBRN ekiplerince b\u00fcy\u00fck kovalara toplanarak a\u011fz\u0131 kapat\u0131l\u0131p araca ta\u015f\u0131nd\u0131.,G\u00f6m\u00fcy\u00fc bulan \u0130brahim Bozkurt, \u201cSabah i\u015fe gitmek i\u00e7in erken kalkt\u0131k. Annem fark etmi\u015f. Yerde normalde ot vard\u0131, ot olmay\u0131nca biz biraderlerle a\u015fa\u011f\u0131ya indik. Kazd\u0131k ve pet \u015fi\u015feler \u00e7\u0131kt\u0131. Hemen polis ve UMKE\u2019yi arad\u0131m. Onlar geldi \u015fimdi bakacaklar\u201d dedi.\r\n\r\n,Hasan Bozkurt ise \u201cEvimizin bah\u00e7esinde 10 tane bidon, 1 tane yo\u011furt kovas\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131. AFAD ekipleri geldiler inceleme i\u00e7in ald\u0131lar. Tedirginlik i\u00e7indeyiz\u201d ifadesini kulland\u0131.,S\u0131v\u0131 dolu pet \u015fi\u015feler inceleme yap\u0131lmas\u0131 \u00fczere \u00c7evre \u015eehircilik \u0130l M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne teslim edilirken s\u0131v\u0131lar\u0131n test i\u00e7in Ankara'ya g\u00f6nderilece\u011fi \u00f6\u011frenildi.