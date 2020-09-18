Aksaray’da yolcu otobüsü devrildi: 2’si ağır 32 yaralı

Aksaray\u2019da yolcu otob\u00fcs\u00fcn\u00fcn \u015farampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazas\u0131nda 32 ki\u015fi yaraland\u0131.,Yaral\u0131lara ilk m\u00fcdahale g\u00fcvenlik ve sa\u011fl\u0131k ekiplerince tarlada yap\u0131ld\u0131.,Kaza, Aksaray-Adana karayolunun 30. kilometresi Ta\u015fp\u0131nar mevkisinde meydana geldi. ,Edinilen bilgiye g\u00f6re, Bursa-Adana seferini yapan Mustafa A. (42) y\u00f6netimindeki 02 BK 053 plakal\u0131 yolcu otob\u00fcs\u00fc, s\u00fcr\u00fcc\u00fcn\u00fcn direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu \u015farampole devrildi. ,Kazada otob\u00fcste bulunan 29 yolcu, 2 \u015fof\u00f6r ve 1 muavin olmak \u00fczere toplam 32 ki\u015fi yaraland\u0131. Di\u011fer ara\u00e7 s\u00fcr\u00fcc\u00fclerinin haber vermesi \u00fczerine olay yerine \u00e7ok say\u0131da ambulans, polis, jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), \u0130l Acil Afet Durum (AFAD) ve itfaiye ekibi sevk edildi. ,K\u0131sa s\u00fcrede olay yerine gelen sa\u011fl\u0131k ekipleri yaral\u0131lara ilk m\u00fcdahaleyi olay yerinde yapt\u0131. Yaral\u0131lar ambulanslarla Aksaray \u00dcniversitesi E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi ve kentte bulunan \u00f6zel hastanelere kald\u0131r\u0131ld\u0131. Hastanelerde tedavi alt\u0131na al\u0131nan yaral\u0131lardan 2\u2019sinin durumunun a\u011f\u0131r oldu\u011fu, di\u011fer yaral\u0131lar\u0131n durumlar\u0131n\u0131n iyi oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi.,Aksaray Valisi Hamza Aydo\u011fdu da olay yerine giderek incelemede bulundu. Polis, 112, UMKE, AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerini koordine eden Vali Aydo\u011fdu, yolda g\u00fcvenlik \u00f6nlemi ald\u0131rarak \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 yak\u0131ndan takip etti. ,Vali Aydo\u011fdu, daha sonra E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesine giderek yaral\u0131lar\u0131n durumlar\u0131 hakk\u0131nda bilgi ald\u0131.