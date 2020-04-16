Akşener'in korona testi sonucu belli oldu!

Koronavir\u00fcs\u00fcn \u0130Y\u0130 Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Meral Ak\u015fener'in de kap\u0131s\u0131n\u0131 \u00e7ald\u0131\u011f\u0131 hatta evine kadar girdi\u011fi ortaya \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131. ,Ak\u015fener tedbir ama\u00e7l\u0131 bir test daha yapt\u0131rm\u0131\u015ft. ,Ak\u015fener\u2019in \u0130stanbul'daki evinde g\u00f6rev yapan yard\u0131mc\u0131s\u0131nda koronavir\u00fcs \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131. ,Kendisine ve e\u015fine test yapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klayan \u0130Y\u0130 Parti lideri sonucun negatif \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131. ,Ak\u015fener'in tedbir ama\u00e7l\u0131 yapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131 ikinci test sonucu da negatif \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.\r\n