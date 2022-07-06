Aksiyon filmlerini aratmayan olay! Didik didik arandı, otların arasından çıktı

, \u00c7al\u0131\u015fmalar\u0131n ard\u0131ndan 16 ya\u015f\u0131ndaki H\u00fcseyin K. ise arazide otlar\u0131n aras\u0131nda saklan\u0131rken yakaland\u0131. ,Aksiyon filmlerindeki aksiyon sahnelerini aratmayan g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler Denizli'de ger\u00e7ekle\u015fti. ,Ard\u0131ndan sokaklara d\u00f6k\u00fclen vatanda\u015flar ve polis etraf\u0131 didik didik aramaya ba\u015flad\u0131. ,Olay yerine giden sa\u011fl\u0131k g\u00f6revlileri, a\u011f\u0131r yaralanan genci Pamukkale \u00dcniversitesi Hastanesi\u2019ne kald\u0131rd\u0131.,Olay\u0131n ard\u0131ndan \u015f\u00fcpheliler mahallede etrafa da\u011f\u0131larak g\u00f6zden kayboldu. Durumu fark eden vatanda\u015flar\u0131n ihbar\u0131 \u00fczerine b\u00f6lgeye \u00e7ok say\u0131da ekip sevk edildi. ,\u015e\u00fcphelilerin girebilece\u011fi her deli\u011fi polisle beraber ara\u015ft\u0131ran vatanda\u015flar, bir ki\u015fiyi fark ederek pe\u015finden ko\u015fturmaya ba\u015flad\u0131. ,Uzun s\u00fcre takipten \u00e7\u0131kmayan vatanda\u015flar\u0131n \u00e7abas\u0131 ba\u015far\u0131s\u0131z kald\u0131.,Yabanc\u0131 uyruklu oldu\u011fu \u00f6\u011frenilen 10 ki\u015fi aras\u0131nda hen\u00fcz bilinmeyen bir nedenden dolay\u0131 tart\u0131\u015fma \u00e7\u0131kt\u0131. Tart\u0131\u015fmada 17 ya\u015f\u0131ndaki bir gen\u00e7 koltuk alt\u0131ndan b\u0131\u00e7aklanarak a\u011f\u0131r yaraland\u0131.,Yaka pa\u00e7a g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan gencin ifadesinin ard\u0131ndan Arma\u011fan R. de yakalan\u0131rken, kimli\u011fi belirlenen Hikmetullah A., Cemal A. ve di\u011fer \u015f\u00fcphelilerin yakalanmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar s\u00fcr\u00fcyor.