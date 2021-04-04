Aleyna'dan Survivor'a damga vuran itiraf!

TV8 ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan Survivor'\u0131n 3 Nisan tarihli son b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde tak\u0131mlar market \u00f6d\u00fcl oyunu ve dokunulmazl\u0131k i\u00e7in parkurda elinden geleni yapt\u0131. K\u0131yas\u0131ya m\u00fccadelenin ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 gecede dokunulmazl\u0131k oyunu g\u00f6n\u00fcll\u00fclerin olurken, \u00fcnl\u00fclerde eleme aday\u0131 \u0130smail ve Do\u011fan oldu.,Survivor konseyinde g\u00f6n\u00fcll\u00fcler tak\u0131m\u0131nda ya\u015fanan gerginlikler ele al\u0131nd\u0131. Acun Il\u0131cal\u0131, Poyraz ve Aleyna Kalayc\u0131o\u011flu aras\u0131nda ya\u015fanan gerginli\u011fi sordu. Poyraz tak\u0131m arkada\u015f\u0131na g\u00fcvenmedi\u011fini s\u00f6ylerken, Aleyna'dan gelen \u015fok itiraf \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131\u011fa neden oldu.,Aleyna, Poyraz ile elemelerde iyi ge\u00e7indiklerini ancak adaya geldikten sonra fikirlerin de\u011fi\u015fti\u011fini dile getirdi. Aleyna Sancakay'\u0131n Poyraz'\u0131 doldurdu\u011funu s\u00f6yleyerek; "Sancakay Poyraz'dan ho\u015flan\u0131yordu. Kendisi s\u00f6yledi. Bu y\u00fczden beni potansiyel tehlike olarak g\u00f6rd\u00fc ve aram\u0131z\u0131 bozdu" dedi.\r\n\r\nAleyna'n\u0131n s\u00f6zleri kar\u015f\u0131s\u0131nda Poyraz g\u00fclerek "Ben a\u015fk adas\u0131na gelmedim" derken, \u00fcnl\u00fcler ve g\u00f6n\u00fcll\u00fcler tak\u0131m\u0131nda yar\u0131\u015fmac\u0131lar g\u00fclerek tepki verdi.,\u00d6te yandan Survivor yar\u0131\u015fmac\u0131lar\u0131ndan olan ve ilk elenen isimlerden biri olan Sancakay, hen\u00fcz Aleyna'n\u0131n iddialar\u0131 sonras\u0131 a\u00e7\u0131klama yapmad\u0131.,Survivor 2021'in son b\u00f6l\u00fcm\u00fcne Aleyna'dan gelen Poyraz a\u00e7\u0131klamas\u0131 damga vurdu! Konseyde gelen itiraf, sosyal medyada \u00e7ok konu\u015fuldu! \u0130\u015fte detaylar...