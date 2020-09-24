Ali Ağaoğlu içinde şato bulunan adasını satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklatıyor

\u0130\u015f adam\u0131 Ali A\u011fao\u011flu\u2019nun 5 y\u0131l \u00f6nce sat\u0131n ald\u0131\u011f\u0131 i\u00e7inde 230 metrekarelik ta\u015ftan yap\u0131lan \u015fato bulunan 90 d\u00f6n\u00fcml\u00fck \u00c7iftlik Adas\u0131 15 milyon dolara sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131. ,Yunanistan\u2019\u0131n Rodos Adas\u0131 ve \u00c7iftlik harika manzaras\u0131na sahip alana bakan adaya iki iskeleden giri\u015f i\u00e7in tadilat yap\u0131ld\u0131. Denizden ve havadan gidilen adan\u0131n i\u00e7indeki \u015fatoda iki hizmetli ve misafir evi, at\u00f6lye, jenerat\u00f6r odas\u0131, bir y\u00fczme havuzu, \u00fc\u00e7 sulama havuzu bulunuyor. ,Yakla\u015f\u0131k 1 ayd\u0131r sat\u0131\u015f listesinde olan ada, T\u00fcrk ve Ortado\u011fulu i\u015f insanlar\u0131 taraf\u0131ndan incelemeye al\u0131nd\u0131.\r\nFabrikat\u00f6r Nevzat Feyizo\u011flu\u2019nun sahibi oldu\u011fu ve 2000 y\u0131l\u0131ndan bu yana sat\u0131l\u0131k olan \u00c7iftlik Adas\u0131, 2005 y\u0131l\u0131nda \u00fcnl\u00fc i\u015f adam\u0131 Ali A\u011fao\u011flu taraf\u0131ndan sat\u0131n al\u0131nd\u0131. ,Ada i\u00e7indeki \u015fatonun her teras\u0131nda deniz ile orman manzaras\u0131 mevcut. Adan\u0131n son sahibi Ali A\u011fao\u011flu'nun, ge\u00e7ti\u011fimiz aylarda \u00f6zel arac\u0131yla ve yat\u0131yla birka\u00e7 defa tatile geldi\u011fi \u00f6\u011frenilirken, tatil sonras\u0131 Eyl\u00fcl ortas\u0131nda adas\u0131n\u0131 sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131karma karar\u0131 ald\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n,Marmaris Emlak\u00e7\u0131lar Derne\u011fi Ba\u015fkan\u0131 ve \u0130stanbul Emlak M\u00fc\u015faviri Federasyonu Ba\u015fkan\u0131 Z\u00fclfikar Soyvural, \u201cBay\u0131r Mahallesi'nde \u00c7iftlik Koyu'nun kar\u015f\u0131s\u0131ndaki \u00c7iftlik Adas\u0131 olarak tabir edilen ada 2015 y\u0131l\u0131nda Ali A\u011fao\u011flu'nun bir firmas\u0131 taraf\u0131ndan sat\u0131n al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131. Bu ada 90 d\u00f6n\u00fcml\u00fck bir ada. 28 d\u00f6n\u00fcm\u00fc tapulu, geri kalan alan kayal\u0131k ve do\u011fal sit alan\u0131. 28 d\u00f6n\u00fcml\u00fck tapulu alan\u0131n \u00fczerinde iki tane m\u00fc\u015ftemilat, bir tane \u015eato diye tabir etti\u011fimiz ta\u015ftan g\u00fczel bir bina var. Yakla\u015f\u0131k 15 milyon dolar civar\u0131nda sat\u0131\u015f fiyat\u0131 var. Ada, sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kar \u00e7\u0131kmaz da bir T\u00fcrk, bir de Ortado\u011fulu i\u015f adam\u0131na sunum yapt\u0131k" dedi.\r\n\r\n\r\n,Adada \u015fu an mevcut yap\u0131lar\u0131n oldu\u011funu belirten Soyvural, "\u015eu anda orada mevcut binalar var. Onun d\u0131\u015f\u0131nda bir fener binas\u0131 yapmak i\u00e7in Ankara'dan izin al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 biliyorum, yani herhangi bir otel imar\u0131 bulunmuyor ancak mevcut binay\u0131 y\u0131k\u0131p onun yerine ayr\u0131 bina yap\u0131labilir ama otel olarak herhangi bir imar mevcut de\u011fil. \u0130mar al\u0131rlarsa Turizm Bakanl\u0131\u011f\u0131ndan olabilir ama \u015fu anda \u00f6yle bir izin yok" diye konu\u015ftu.