Ali Koç, Emre Mor için Karagümrük'ün kapısını çaldı

Fatih Karag\u00fcmr\u00fck'te iyi bir sezon ge\u00e7iren ve bonservisi \u0130stanbul ekibi taraf\u0131ndan al\u0131nan Emre Mor i\u00e7in Fenerbah\u00e7e'nin nab\u0131z yoklad\u0131\u011f\u0131 iddia ediliyordu.,Gen\u00e7 oyuncuyu istediklerini s\u00f6yleyen Ba\u015fkan Ko\u00e7'un, bu transferi takas art\u0131 para form\u00fcl\u00fcyle bitirmeyi planlad\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\nGen\u00e7 futbolcu i\u00e7in 5-6 milyon Euro civar\u0131nda bonservis beklentisi olan Ba\u015fkan Hurma'n\u0131n g\u00f6r\u00fc\u015fmede kap\u0131y\u0131 a\u00e7\u0131k b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131 ifade edildi. Sar\u0131-lacivertlilerin bu transfer i\u00e7in g\u00f6zden \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131 oyuncu ise kadro d\u0131\u015f\u0131 b\u0131rak\u0131lan Ozan Tufan.,Kariyeri ba\u015f a\u015fa\u011f\u0131 giden y\u0131ld\u0131z futbolcu teknik direkt\u00f6r Volkan Demirel'le futbola d\u00f6nd\u00fc. Yetenekli futbolcuya Fatih Terim taraf\u0131ndan Galatasaray'da \u015fans verilmi\u015f ancak fayda etmemi\u015fti. Bu sezon 5 gol ve 3 asistle 8 goll\u00fck skor katk\u0131s\u0131 veren Emre Mor'un opsiyonunu kullanarak tak\u0131m\u0131na katmaya karar veren Fatih Karag\u00fcmr\u00fck'e, Fenerbah\u00e7e s\u00fcrpriz bir teklifle geldi.,Sabah Gazetesi'nin haberine g\u00f6re, \u00f6nceki g\u00fcn Kad\u0131n Futbol S\u00fcper Ligi yar\u0131 final ma\u00e7\u0131nda Karag\u00fcmr\u00fck'\u00fcn evinde Fenerbah\u00e7e'yi 1-0 ma\u011flup etti\u011fi ma\u00e7\u0131 Vefa Stad\u0131'nda izleyen ba\u015fkan Ali Ko\u00e7, Karag\u00fcmr\u00fck Ba\u015fkan\u0131 S\u00fcleyman Hurma ile bir araya geldi. \u0130kilinin g\u00fcndemi ise Emre Mor'du.,Turkiyegazetesi.com.tr 27 May\u0131s'ta yapt\u0131\u011f\u0131 haberle bu transferi g\u00fcndeme getirdi. Fenerbah\u00e7e efsanesi Volkan Demirel'in elinde "d\u00fczelen" sorunlu y\u0131ld\u0131z, bizzat Demiral taraf\u0131ndan Sar\u0131-Lacivertliler'e \u00f6nerilmi\u015fti.,Volkan Demirel'in kefil olmas\u0131yla harekete ge\u00e7en Fenerbah\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Ali Ko\u00e7 ile Fatih Karag\u00fcmr\u00fck Ba\u015fkan\u0131 S\u00fcleyman Hurma, transfer zirvesi ger\u00e7ekle\u015ftirdi.