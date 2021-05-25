Ali Koç'tan Emre Belözoğlu kararı

Ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde ba\u015fkanl\u0131k adayl\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klayan Ali Ko\u00e7, ilk i\u015finin teknik heyeti belirlemek oldu\u011funu a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131. Teknik direkt\u00f6rl\u00fck i\u00e7in \u00f6n plana \u00e7\u0131kan isimler ise Emre Bel\u00f6zo\u011flu, Joachim L\u00f6w, Arsene Wenger, Zlatko Dalic ve Sergey Rebrov olmu\u015ftu.,"TAKIMIN Y\u00dcZDE 70'\u0130 ZATEN HAZIR"\r\n\r\nKo\u00e7'un, "Tak\u0131m\u0131n y\u00fczde 70'i zaten haz\u0131r. Gerekli ilaveler de yap\u0131lacak" s\u00f6zleri sonras\u0131 g\u00f6zler Emre Bel\u00f6zo\u011flu'na \u00e7evrildi.,Ba\u015fkan Ko\u00e7'un, yak\u0131n \u00e7evresine de "Yeni bir risk almaya gerek yok. Tak\u0131m\u0131 yak\u0131ndan tan\u0131yan Emre bu i\u015fi rahatl\u0131kla \u00fcstlenir. Ona g\u00fcvenmeye devam etmeliyiz" dedi\u011fi iddia edildi. (Fanatik),.,Fenerbah\u00e7e'de transfer \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 h\u0131zlan\u0131yor. 2020-2021 sezonunu \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc s\u0131rada tamamlayan sar\u0131 lacivertlilerin \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki sezon i\u00e7in hedefi mutlak \u015fampiyonluk., Ali Ko\u00e7 ve kurmaylar\u0131, planlar\u0131n\u0131 bu do\u011frultuda b\u00fcy\u00fck bir titizlikle uygulamay\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor.,"R\u0130SK ALMAYA GEREK YOK"\r\n\r\nKo\u00e7'un, tak\u0131m\u0131 son haftaya kadar \u015fampiyonluk yar\u0131\u015f\u0131n\u0131n i\u00e7inde tutan Bel\u00f6zo\u011flu ile yeni d\u00f6nemde de \u00e7al\u0131\u015fma fikrine s\u0131cak bakt\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.