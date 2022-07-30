Ali Koç: Ukrayna'dan özür dilemeyeceğiz. Asıl onlar bizden özür dilesin

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu... UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında karşılaştıkları Dinamo Kiev müsabakasında taraftarların yaptığı tezahürata değinen Koç, "Ukrayna'dan Özür dilemeyeceğiz. Dış İşler Sözcüsü ve Büyükelçi'nin bizden özür dilemesi lazım. Herhalde medyadan ve her şeye maydanoz olan rakip takımların sosyal medyadaki paylaşımlarından etkilendiniz. Fenerbahçe'ye hakaret edemezsiniz” ifadelerini kullandı.