Ali Sami Yen ölümünün 71. yıl dönümünde kabri başında anıldı

"De\u011ferli b\u00fcy\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz sevgili Be\u015fikta\u015f Ba\u015fkan\u0131 S\u00fcleyman Seba\u2019n\u0131n mezar\u0131n\u0131 da ziyaret ettik, ona da dualar\u0131m\u0131z\u0131 g\u00f6nderdik. Onun da mekan\u0131 cennet olsun. B\u00fct\u00fcn y\u00f6netici arkada\u015flar\u0131mla bu anmay\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirdik\u201d \u015feklinde konu\u015ftu,Ali Sami Yen\u2019in, Ferik\u00f6y Mezarl\u0131\u011f\u0131\u2019nda bulunan kabri ba\u015f\u0131nda yap\u0131lan anma t\u00f6renine Galatasaray Ba\u015fkan\u0131 Dursun \u00d6zbek ve y\u00f6neticiler kat\u0131ld\u0131. ,Anmadan sonra Ba\u015fkan Dursun \u00d6zbek, bas\u0131n mensuplar\u0131na a\u00e7\u0131klamalarda bulundu. ,Galatasaray Spor Kul\u00fcb\u00fc\u2019n\u00fcn kurucusu Ali Sami Yen, \u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn 71. y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fcnde kabri ba\u015f\u0131nda an\u0131ld\u0131.,\u00d6zbek, \u201cBug\u00fcn kul\u00fcb\u00fcm\u00fcz\u00fcn kurucusu Ali Sami Yen Bey\u2019in 71. \u00f6l\u00fcm y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fc. Onu anmak i\u00e7in topland\u0131k. Dualar\u0131m\u0131z\u0131 kendisine g\u00f6nderdik. Mekan\u0131 cennet olsun. Bize \u00e7ok b\u00fcy\u00fck bir miras b\u0131rakt\u0131. ",T\u00f6rende Ali Sami Yen i\u00e7in Kuran-\u0131 Kerim ve dualar okundu. Ali Sami Yen\u2019in ard\u0131ndan Be\u015fikta\u015f\u2019\u0131n efsane ba\u015fkanlar\u0131ndan S\u00fcleyman Seba\u2019n\u0131n kabri de ziyaret edilerek dua edildi.