Alişan kaza anını anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı

Manisa\u2019da trafik kazas\u0131 ge\u00e7iren \u00fcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 Ali\u015fan ve ailesi, \u00f6zel bir hastanede tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131. Tedavileri tamamland\u0131ktan sonra hastaneden taburcu olan Ali\u015fan\u2019\u0131n boynuna boyunluk tak\u0131ld\u0131. MR \u00e7ekilen Ali\u015fan, e\u015fi Buse Varol, \u00e7ocuklar\u0131 Burak ve bak\u0131c\u0131lar\u0131 Marianne\u2019in sa\u011fl\u0131k durumlar\u0131n\u0131n iyi oldu\u011fu g\u00f6r\u00fcld\u00fc.,Hastane \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131nda gazetecilere a\u00e7\u0131klamalarda bulunan \u015fark\u0131c\u0131 Ali\u015fan, \u201cBen hayat\u0131mda ilk kez kaza yapt\u0131m. En k\u00f6t\u00fcs\u00fc tabi \u00e7ocu\u011fum ve e\u015fim arabadayd\u0131. Arabada can ta\u015f\u0131yoruz. Niye oldu. Niye kaza yapt\u0131k onu bile anlamad\u0131m. D\u00fcmd\u00fcz yolda bir anda dumanlar geldi, lastik f\u0131rlad\u0131 bir \u015feyler oldu. Sa\u011fa sola bariyerlere \u00e7arpmaya ba\u015flad\u0131k. Ondan sonra da takla att\u0131k. Tek d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcm takla atarken hi\u00e7birimize bir \u015fey olmamas\u0131yd\u0131. Sonra araba ters d\u00fc\u015ft\u00fc.,Manisa\u2019da trafik kazas\u0131 ge\u00e7iren \u015fark\u0131c\u0131 Ali\u015fan ve ailesi hastaneden taburcu oldu. Kaza an\u0131n\u0131 anlatan Ali\u015fan, \u201cAraban\u0131n haline bakt\u0131m o arabadan sa\u011f \u00e7\u0131kmam\u0131z Allah\u2019\u0131n bir takdiri\u201d dedi., O s\u0131rada Buse\u2019ye bakt\u0131m. Durumu iyiydi hemen 155\u2019i arad\u0131. Ben de tekmeyle cam\u0131 k\u0131r\u0131p kap\u0131y\u0131 a\u00e7t\u0131m. Burak\u2019la Marianne\u2019i ald\u0131m. Onlarda ve Buse\u2019de bir \u015fey olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcnce dedim ki \u2018\u00c7ok \u015f\u00fck\u00fcr\u2019. Sonra arabadan \u00e7\u0131kt\u0131k. Araban\u0131n haline bakt\u0131m o arabadan sa\u011f \u00e7\u0131kmam\u0131z Allah\u2019\u0131n bir takdiri\u201d dedi.,Kendileriyle \u00e7ok ilgilenildi\u011fini belirten Ali\u015fan, \u201c\u00c7ok arayan oldu. \u00c7ok ilgilendiler. Allah herkesten raz\u0131 olsun. Benim boynumda bir zedelenme var. 2 hafta boyunluk takaca\u011f\u0131m. Burak\u2019\u0131n hayat\u0131n\u0131 Marianne kurtard\u0131. \u00c7\u00fcnk\u00fc Burak\u2019\u0131n \u00fcst\u00fcne kapakland\u0131. O bizim can\u0131m\u0131z. Onda da hafif bir kas y\u0131rt\u0131\u011f\u0131 var. Ba\u015fka da bir \u015fey yok. Hepimiz \u00e7ok \u015f\u00fck\u00fcr sa\u011fl\u0131kl\u0131y\u0131z. \u0130stanbul\u2019a d\u00f6nece\u011fiz\u201d dedi.,\u00d6te yandan \u015fark\u0131c\u0131 Demet Akal\u0131n\u2019\u0131n e\u015fi Okan Kurt da kaza haberini al\u0131r almaz \u0130stanbul\u2019dan Manisa\u2019ya geldi. Hastanede Ali\u015fan ve ailesini ziyaret eden Kurt daha sonra sa\u011fl\u0131k durumlar\u0131n\u0131n iyi oldu\u011funu belirterek hastaneden ayr\u0131ld\u0131. Ayr\u0131ca Manisa Valisi Yard\u0131mc\u0131s\u0131 \u00dcnal \u00c7ak\u0131c\u0131 da hastanede Ali\u015fan ve ailesini yaln\u0131z b\u0131rakmad\u0131.\r\nAli\u015fan ve ailesi \u0130stanbul\u2019a gitmek \u00fczere Manisa\u2019dan ayr\u0131ld\u0131. (\u0130HA)