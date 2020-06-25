Alişan kaza anını anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı

Manisa’da trafik kazası geçiren şarkıcı Alişan ve ailesi hastaneden taburcu oldu. Kaza anını anlatan Alişan, “Arabanın haline baktım o arabadan sağ çıkmamız Allah’ın bir takdiri” dedi.